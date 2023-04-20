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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde kötü haber! Dünya yıldızının yeni takımı belli oldu...
Giriş Tarihi: 20.04.2023 11:12 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 11:12

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'a transferde kötü haber! Dünya yıldızının yeni takımı belli oldu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonki hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Beşiktaş, iç transferde Nathan Redmond ile görüşmelere başlamış ve hamile eşinin vereceği karara odaklanmıştı. Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Dele Alli henüz bir teklif alamazken, siyah-beyazlıları üzecek bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, kararını verdi ve yeni takımı belli oldu. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde kötü haber! Dünya yıldızının yeni takımı belli oldu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonki hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Beşiktaş, iç transferde Nathan Redmond ile görüşmelere başlamış ve hamile eşinin vereceği karara odaklanmıştı. Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Dele Alli henüz bir teklif alamazken, siyah-beyazlıları üzecek bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, kararını verdi ve yeni takımı belli oldu. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde kötü haber! Dünya yıldızının yeni takımı belli oldu...

Yeni sezonun kadro planlaması için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, birçok isimle görüşmelerine devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde kötü haber! Dünya yıldızının yeni takımı belli oldu...

GÖRÜŞMELER BAŞLADI ANCAK...

Sezon başında bedelsiz olarak kadroya katılan ve 1 yıllık sözleşme imzalanan 29 yaşındaki Nathan Redmond, attığı ve attırdığı gollerle dikkat çekerken, teknik direktör Şenol Güneş de takımda kalmasını istemişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde kötü haber! Dünya yıldızının yeni takımı belli oldu...

Bunun üzerine görüşmeler başladı ancak İngiliz futbolcunun karar vermesini zorlaştıran özel bir durumu var.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde kötü haber! Dünya yıldızının yeni takımı belli oldu...

Tecrübeli yıldızın eşi Blaise hamile ve doğum zamanı yaklaşıyor. Haziranda ikinci çocukları dünyaya gelecek olan çift, hayatlarına nerede devam edeceklerine dair kararlarını aceleye getirmek istemiyor.

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