Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’a transferde kötü haber! Dünya yıldızının yeni takımı belli oldu...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezonki hedefini şampiyonluk olarak belirleyen ve transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Beşiktaş, iç transferde Nathan Redmond ile görüşmelere başlamış ve hamile eşinin vereceği karara odaklanmıştı. Bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Dele Alli henüz bir teklif alamazken, siyah-beyazlıları üzecek bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, kararını verdi ve yeni takımı belli oldu. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...