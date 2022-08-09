Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'e 3 puanla başlayan Beşiktaş, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tam 4 oyuncuyu gündemine alan ve kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteren siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha yaşanacak. Emirhan İlkhan'ı Torino, Rıdvan Yılmaz'ı ise Rangers'a yollayan Beşiktaş'ta bir yıldız isim daha kulübe veda edecek. Başarılı futbolcunun yeni adresi de belli oldu. İşte detaylar...