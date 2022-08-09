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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Alacaklarını da bırakıyor, yeni takımı...
Giriş Tarihi: 09.08.2022 15:05 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022 15:05

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Alacaklarını da bırakıyor, yeni takımı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'e 3 puanla başlayan Beşiktaş, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tam 4 oyuncuyu gündemine alan ve kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteren siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha yaşanacak. Emirhan İlkhanTorino, Rıdvan Yılmaz'ı ise Rangers'a yollayan Beşiktaş'ta bir yıldız isim daha kulübe veda edecek. Başarılı futbolcunun yeni adresi de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Alacaklarını da bırakıyor, yeni takımı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'e 3 puanla başlayan Beşiktaş, bir yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tam 4 oyuncuyu gündemine alan ve kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteren siyah-beyazlılarda bir ayrılık daha yaşanacak. Emirhan İlkhanTorino, Rıdvan Yılmaz'ı ise Rangers'a yollayan Beşiktaş'ta bir yıldız isim daha kulübe veda edecek. Başarılı futbolcunun yeni adresi de belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Alacaklarını da bırakıyor, yeni takımı...

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta yeni bir ayrılık daha yaşanmak üzere...

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Alacaklarını da bırakıyor, yeni takımı...

2022-2023 sezonuna evi Vodafone Park'taki Yukatel Kayserispor galibiyetiyle başlayan Beşiktaş, hem oyuncu alımı hem de satımı konusunda büyük bir transfer atağına geçiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Alacaklarını da bırakıyor, yeni takımı...

4 İSİMLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Beşiktaş; Bayer Leverkusen'de 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Nadiem Amiri, Marsilya'dan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu Konrad De La Fuente ve Demir Grup Sivasspor'dan 21 yaşındaki merkez orta saha Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağlamak için görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta bir ayrılık daha! Alacaklarını da bırakıyor, yeni takımı...

Siyah beyazlı ekip bir de stoper transferi yapmayı planlıyor. Gündemdeki isimlerden biri daha önce Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki Belçikalı stoper Jason Denayer halihazırda boşta bulunuyor.

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