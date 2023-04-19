Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Yıldız isim kasayı doldurarak gidecek...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar son olarak Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez'in transferi için görüşmelere başlamıştı. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşanacak. Yıldız isim, siyah-beyazlıların kasasını doldurarak transfer olacak. İş transfer haberinin tüm ayrıntıları...