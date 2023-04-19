Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Yıldız isim kasayı doldurarak gidecek...
Giriş Tarihi: 19.04.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 19.04.2023 11:22

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Yıldız isim kasayı doldurarak gidecek...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar son olarak Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez'in transferi için görüşmelere başlamıştı. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşanacak. Yıldız isim, siyah-beyazlıların kasasını doldurarak transfer olacak. İş transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Yıldız isim kasayı doldurarak gidecek...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Birçok isimle temasa geçen siyah-beyazlılar son olarak Olympiakos'tan ayrılan James Rodriguez'in transferi için görüşmelere başlamıştı. Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş'ta flaş bir ayrılık yaşanacak. Yıldız isim, siyah-beyazlıların kasasını doldurarak transfer olacak. İş transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Yıldız isim kasayı doldurarak gidecek...

Gelecek sezon Şenol Güneş yönetiminde iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Beşiktaş, çalışmalarını son sürat devam ettiriyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Yıldız isim kasayı doldurarak gidecek...

Dele Alli'de yaşanan hayal kırıklığına rağmen kadrosuna dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katmaya devam edecek olan siyah-beyazlılar, son olarak James Rodriguez'i gündemine almıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Yıldız isim kasayı doldurarak gidecek...

Kolombiyalı orta sahadan daha önce "Sezon sonu görüşürüz" sözünü alan Beşiktaş yönetimi, oyuncunun Yunan ekibi Olympiakos ile sözleşmesini feshetmesinin ardından bir görüşme daha talep etmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta flaş ayrılık! Yıldız isim kasayı doldurarak gidecek...

RANDEVU ALINDI

Ezeli rakibi Galatasaray'ın da ilgilenmeye başladığı 31 yaşındaki futbolcunun menajerlik şirketi Gestifute'den bu hafta içine randevu alınmıştı.

SON DAKİKA