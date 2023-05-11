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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 2 yıldız hamlesi! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...
Giriş Tarihi: 11.05.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 18:35

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 2 yıldız hamlesi! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon kötü bir başlangıç yaparak başlayan Beşiktaş, daha sonra takımın başına Şenol Güneş'i getirerek yükselen bir performans ile son düzlüğe girerken, şampiyonluk umudunu sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, bir yandan şampiyonluk yolunda mücadelesini sürdürürken, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Kartal, Premier Lig'de forma giyen 2 yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 2 yıldız hamlesi! Şenol Güneş’in yeni prensleri geliyor...

Süper Lig'de bu sezon kötü bir başlangıç yaparak başlayan Beşiktaş, daha sonra takımın başına Şenol Güneş'i getirerek yükselen bir performans ile son düzlüğe girerken, şampiyonluk umudunu sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, bir yandan şampiyonluk yolunda mücadelesini sürdürürken, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Kartal, Premier Lig'de forma giyen 2 yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 2 yıldız hamlesi! Şenol Güneş’in yeni prensleri geliyor...

Yeni sezona Valerien Ismael önderliğinde başlayan Beşiktaş, zirve yarışının çok uzağında kalarak istenilen performansı gösteremedi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 2 yıldız hamlesi! Şenol Güneş’in yeni prensleri geliyor...

Kötü gidişat sonrası takımın başına Şenol Güneş'i getirme kararı alan Kartal'da şampiyonluklar yaşayan başarılı teknik adam farkını ortaya koyarak takımı şampiyonluk yarışına ortak etti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 2 yıldız hamlesi! Şenol Güneş’in yeni prensleri geliyor...

Ligde son düzlüğe girerken 68 puanla 3. sırada yer alan Beşiktaş, ligde en son Antalyaspor'u 1-0'lık skorla geriden gelerek 3-1 mağlup etmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan 2 yıldız hamlesi! Şenol Güneş’in yeni prensleri geliyor...

Şenol Güneş'in gelişiyle birlikte ise takımda birçok oyuncuda performansını artırdı ve dev kulüplerin transfer listesine adını yazdırdı. Dev kulüplerin transfer listesinde yer alan ve Şenol Güneş'in prensi olan Gedson Fernandes'de bu isimlerden biri olarak dikkat çekti.

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