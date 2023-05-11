Giriş Tarihi: 11.05.2023 18:09 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 18:35

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan 2 yıldız hamlesi! Şenol Güneş'in yeni prensleri geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon kötü bir başlangıç yaparak başlayan Beşiktaş, daha sonra takımın başına Şenol Güneş'i getirerek yükselen bir performans ile son düzlüğe girerken, şampiyonluk umudunu sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekip, bir yandan şampiyonluk yolunda mücadelesini sürdürürken, bir yandan da yeni sezon için transfer çalışmalarına başladı. Kartal, Premier Lig'de forma giyen 2 yıldız ismi kadrosuna katmak için girişimlere başladı. İşte o isim ve tüm detaylar...