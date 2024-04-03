Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
11:37
Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan 7 transfer birden geliyor! İşte Santos'un yeni yıldızları: Kartal'ın eski golcüsü...
Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Hasan Arat yönetiminde transfer listesindeki oyuncular için girişimlere başlayan siyah-beyazlı camia, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek istiyor. İşte Kartal'ın transfer listesindeki 7 isim ve Beşiktaş forması da giymiş olan o eski yıldız...