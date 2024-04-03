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Haberler Galeri Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan 7 transfer birden geliyor! İşte Santos'un yeni yıldızları: Kartal'ın eski golcüsü...
Giriş Tarihi: 03.04.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 11:37

Son dakika haberleri: Beşiktaş'tan 7 transfer birden geliyor! İşte Santos'un yeni yıldızları: Kartal'ın eski golcüsü...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş, yeni sezon için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Hasan Arat yönetiminde transfer listesindeki oyuncular için girişimlere başlayan siyah-beyazlı camia, yeni sezona güçlü bir kadroyla girmek istiyor. İşte Kartal'ın transfer listesindeki 7 isim ve Beşiktaş forması da giymiş olan o eski yıldız...

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 7 transfer birden geliyor! İşte Santos’un yeni yıldızları: Kartal’ın eski golcüsü...

Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 7 transfer birden geliyor! İşte Santos’un yeni yıldızları: Kartal’ın eski golcüsü...

Yeni sezonda kadroda yeni bir yapılanmaya gitmesi beklenen Siyah-beyazlı takım, transfer girişimlerine başladı. İşte Beşktaş'ın gündemine aldığı 7 sürpriz isim...

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Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 7 transfer birden geliyor! İşte Santos’un yeni yıldızları: Kartal’ın eski golcüsü...

SANTOS BAŞARISIZLIĞIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos başarısızlığın nedenini açıkladı. Futbol koordinatörü Samet Aybaba'ya dert yanan Portekizli teknik adam, "Gidecek çok oyuncu var. Bu durum takıma olumsuz yansıyor. Birlikteliği sağlayamıyoruz" dedi.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 7 transfer birden geliyor! İşte Santos’un yeni yıldızları: Kartal’ın eski golcüsü...

Siyah-Beyazlı idarecilerin, oluşacak bütçenin önemli bir bölümünü transfer döneminde kullanması bekleniyor. En büyük bütçenin, golcü transferinde kullanılması planlanıyor.

Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 7 transfer birden geliyor! İşte Santos’un yeni yıldızları: Kartal’ın eski golcüsü...

Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, tam 7 isim için harekete geçti. İşte Hasan Arat yönetiminin listesindeki 7 oyuncu...

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