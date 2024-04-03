Son dakika haberleri: Beşiktaş’tan 7 transfer birden geliyor! İşte Santos’un yeni yıldızları: Kartal’ın eski golcüsü...

SANTOS BAŞARISIZLIĞIN NEDENİNİ AÇIKLADI

Beşiktaş teknik direktörü Fernando Santos başarısızlığın nedenini açıkladı. Futbol koordinatörü Samet Aybaba'ya dert yanan Portekizli teknik adam, "Gidecek çok oyuncu var. Bu durum takıma olumsuz yansıyor. Birlikteliği sağlayamıyoruz" dedi.