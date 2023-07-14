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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan dev transfer! Premier Lig'in yıldızı geliyor...
Giriş Tarihi: 14.07.2023 13:39 Güncelleme Tarihi: 14.07.2023 13:41

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan dev transfer! Premier Lig'in yıldızı geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, transferde nokta atışı hamleler yaparak taraftarını mutlu etmek istiyor. Bu doğrultuda yoğun bir mesai harcayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Romain Saiss ve Nathan Redmond'a tepki göstermişti. Orta saha için bir kez daha Roberto Pereyra'yı gündemine alan siyah-beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi daha geldi. Beşiktaş, Premier Lig'in yıldızını kadroya katmak için yeni bir hamle yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan dev transfer! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, transferde nokta atışı hamleler yaparak taraftarını mutlu etmek istiyor. Bu doğrultuda yoğun bir mesai harcayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Romain Saiss ve Nathan Redmond'a tepki göstermişti. Orta saha için bir kez daha Roberto Pereyra'yı gündemine alan siyah-beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi daha geldi. Beşiktaş, Premier Lig'in yıldızını kadroya katmak için yeni bir hamle yaptı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan dev transfer! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Transferde nokta atışı hamleler yapmaya hazırlanan Beşiktaş, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan dev transfer! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

GÜNEŞ'TEN REDMOND VE SAISS'E TEPKİ

Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş dün yaptığı açıklamada Romain Saiss'e ve Nathan Redmond'a tepki göstermişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan dev transfer! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Güneş açıklamasında, "Redmond'a kulüp teklifini yaptı. 1,5 aydır aynı şey konuşuluyor. Anlaşma tamam, olumlu, haber verecek, 'geleceğim ama biraz daha bekleyelim.' Ya gelir ya gelmez, bu çocuk oyuncağı değil.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan dev transfer! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Saiss iyi bir oyuncu. Bunda bir sorun yok. Sorun oynayıp oynamaması. Oynamasını engelleyen bir durum yok. Montero gitme ihtimali olan bir oyuncu ama gitmeyecek gibi çalışıyor. Montero böyle çalışıyor da kalması gereken, ihtiyacımız olan adam 'gideceğim' diyorsa bu eşyanın tabiatına aykırı." ifadelerini kullanmıştı.

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