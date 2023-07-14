Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan dev transfer! Premier Lig’in yıldızı geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, transferde nokta atışı hamleler yaparak taraftarını mutlu etmek istiyor. Bu doğrultuda yoğun bir mesai harcayan siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, Romain Saiss ve Nathan Redmond'a tepki göstermişti. Orta saha için bir kez daha Roberto Pereyra'yı gündemine alan siyah-beyazlılardan flaş bir transfer hamlesi daha geldi. Beşiktaş, Premier Lig'in yıldızını kadroya katmak için yeni bir hamle yaptı. İşte tüm ayrıntılar...