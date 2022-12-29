Giriş Tarihi: 29.12.2022 14:06
Güncelleme Tarihi: 29.12.2022
14:06
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan kimsenin beklemediği transfer! İngiltere'den geliyor...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Gaziantep FK maçında orta saha rotasyonunda Atiba ve Necip'i kullanınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Tecrübeli teknik adam esas rotasyonunu belirlerken, siyah-beyazlılardan transferde de sürpriz bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...