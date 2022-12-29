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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan kimsenin beklemediği transfer! İngiltere'den geliyor...
Giriş Tarihi: 29.12.2022 14:06 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 14:06

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan kimsenin beklemediği transfer! İngiltere'den geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Gaziantep FK maçında orta saha rotasyonunda Atiba ve Necip'i kullanınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Tecrübeli teknik adam esas rotasyonunu belirlerken, siyah-beyazlılardan transferde de sürpriz bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan kimsenin beklemediği transfer! İngiltere’den geliyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, Gaziantep FK maçında orta saha rotasyonunda Atiba ve Necip'i kullanınca eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Tecrübeli teknik adam esas rotasyonunu belirlerken, siyah-beyazlılardan transferde de sürpriz bir hamle geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan kimsenin beklemediği transfer! İngiltere’den geliyor...

Gaziantep deplasmanından 1-1'lik skorla dönerek zirveye yaklaşma fırsatını tepen Beşiktaş'ta özellikle orta sahada Necip-Atiba ikilisinin tercih edilmesi tartışmalara neden oldu.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan kimsenin beklemediği transfer! İngiltere’den geliyor...

Elinde 8 orta saha oyuncusu bulunmasına rağmen mecburen böyle bir tercih yapan teknik direktör Şenol Güneş, şu ana kadar sadece Gedson Fernandes'ten verim alabildi. Umutlarını ise Josef de Souza ve Salih Uçan'a bağladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan kimsenin beklemediği transfer! İngiltere’den geliyor...

TAKIMIN ÇEHRESİ DEĞİŞECEK

Güneş, Josef'i sakatlığı nedeniyle oynatamazken Salih'i de temposuz kaldığı için şimdiye kadar 11'de düşünmedi. Ancak tecrübeli çalıştırıcının "Benim asıl orta saha hattım Josef, Salih ve Gedson'dur. Bu üç oyuncunun birlikte iyi performans sergilemesi takımın çehresini değiştirir" dediği öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan kimsenin beklemediği transfer! İngiltere’den geliyor...

TEMPO YÜKSELTIRSE UÇAR!

Güneş, sakatlıktan dönen Josef'in yanı sıra Salih'i bugünkü Adana Demirspor karşılaşmasında Gedson'la birlikte ilk 11'de sahaya sürmeyi planlıyor.

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