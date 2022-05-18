Giriş Tarihi: 18.05.2022 14:04
Güncelleme Tarihi: 18.05.2022
14:04
Son dakika haberi: Burak Yılmaz kararını verdi! Transferde yılın bombası, yeni takımı...
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken, siyah-beyazlıların öncelikli hedefi etkili bir forveti kadrosuna katmak. Sörloth'la yakından ilgilenen ve Norveçli golcüye teklif yapan siyah-beyazlılar Hollandalı golcüyü de gözüne kestirdi. Beşiktaş'ta ayrıca flaş bir Burak Yılmaz gelişmesi de yaşandı. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...