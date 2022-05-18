Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken, siyah-beyazlıların öncelikli hedefi etkili bir forveti kadrosuna katmak. Sörloth'la yakından ilgilenen ve Norveçli golcüye teklif yapan siyah-beyazlılar Hollandalı golcüyü de gözüne kestirdi. Beşiktaş'ta ayrıca flaş bir Burak Yılmaz gelişmesi de yaşandı. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...Beşiktaş, Ferencvaros'ta forma giyen sol kanat oyuncusu Tokmac Chol Nguen'i gündemine aldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nguen toplamda 43 maçta 12 gol atıp 10 asist yaptı. (Orta Çizgi)