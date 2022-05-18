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Haberler Galeri Son dakika haberi: Burak Yılmaz kararını verdi! Transferde yılın bombası, yeni takımı...
Giriş Tarihi: 18.05.2022 14:04 Güncelleme Tarihi: 18.05.2022 14:04

Son dakika haberi: Burak Yılmaz kararını verdi! Transferde yılın bombası, yeni takımı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken, siyah-beyazlıların öncelikli hedefi etkili bir forveti kadrosuna katmak. Sörloth'la yakından ilgilenen ve Norveçli golcüye teklif yapan siyah-beyazlılar Hollandalı golcüyü de gözüne kestirdi. Beşiktaş'ta ayrıca flaş bir Burak Yılmaz gelişmesi de yaşandı. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...

Son dakika haberi: Burak Yılmaz kararını verdi! Transferde yılın bombası, yeni takımı...

Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürürken, siyah-beyazlıların öncelikli hedefi etkili bir forveti kadrosuna katmak. Sörloth'la yakından ilgilenen ve Norveçli golcüye teklif yapan siyah-beyazlılar Hollandalı golcüyü de gözüne kestirdi. Beşiktaş'ta ayrıca flaş bir Burak Yılmaz gelişmesi de yaşandı. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...Beşiktaş, Ferencvaros'ta forma giyen sol kanat oyuncusu Tokmac Chol Nguen'i gündemine aldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nguen toplamda 43 maçta 12 gol atıp 10 asist yaptı. (Orta Çizgi)

Son dakika haberi: Burak Yılmaz kararını verdi! Transferde yılın bombası, yeni takımı...

Beşiktaş, Ferencvaros'ta forma giyen sol kanat oyuncusu Tokmac Chol Nguen'i gündemine aldı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Nguen toplamda 43 maçta 12 gol atıp 10 asist yaptı. (Orta Çizgi)

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Son dakika haberi: Burak Yılmaz kararını verdi! Transferde yılın bombası, yeni takımı...

ERSİN'E TEKLİF VAR! BEKLENEN BONSERVİS...

Fransız ekiplerinin peşinden koştuğu Ersin Destanoğlu'nun transferinde yeni gelişmeler yaşandı. Ligue 1 ekiplerinden Nice sezon başından beri genç kaleciyi transfer etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Burak Yılmaz kararını verdi! Transferde yılın bombası, yeni takımı...

Nice, Ersin Destanoğlu için 7 milyon euroluk teklif yaparken, siyah-beyazlı yönetimin beklentisi 10 milyon euro. Fransızların vereceği cevap merakla bekleniyor. (Takvim)

Son dakika haberi: Burak Yılmaz kararını verdi! Transferde yılın bombası, yeni takımı...

FORVETE GENÇLİ AŞISI!

Direkt ilk 11'de oynayacak oyuncular kadrosuna katmayı planlayan Beşiktaş, bir yandan da genç oyunculara yatırım yapmayı hedefliyor. Kara Kartal'ın bu doğrultuda yurt dışında oynayan genç yeteneklerle temas kurduğu öğrenildi.

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