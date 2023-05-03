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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'a Kolombiyalı dünya yıldızı! Şenol Güneş bizzat istedi...
Giriş Tarihi: 03.05.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 15:56

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'a Kolombiyalı dünya yıldızı! Şenol Güneş bizzat istedi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı 3-1'lik skorla deviren Beşiktaş, zirve yarışında önemli bir 3 puan elde etmişti. Şenol Güneş, oyuncularının performanslarından memnun olduğunu ifade ederken, yeni sezon için de transfer çalışmaları için yönetimle görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Başarılı teknik adam, yönetimle görüşerek yeni sezon için orta saha transferi noktasında istediği oyuncuyu dile getirirken, siyah-beyazlı yönetim Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda transfer için girişimlere başladı. İşte transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’a Kolombiyalı dünya yıldızı! Şenol Güneş bizzat istedi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı 3-1'lik skorla deviren Beşiktaş, zirve yarışında önemli bir 3 puan elde etmişti. Şenol Güneş, oyuncularının performanslarından memnun olduğunu ifade ederken, yeni sezon için de transfer çalışmaları için yönetimle görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Başarılı teknik adam, yönetimle görüşerek yeni sezon için orta saha transferi noktasında istediği oyuncuyu dile getirirken, siyah-beyazlı yönetim Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda transfer için girişimlere başladı. İşte transfere ait tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’a Kolombiyalı dünya yıldızı! Şenol Güneş bizzat istedi...

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ligde en son zirve yarışını derinden ilgilendiren karşılaşmada lider Galatasaray'ı 3-1'lik skorla devirdi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’a Kolombiyalı dünya yıldızı! Şenol Güneş bizzat istedi...

Siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren goller; Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar'dan gelirken, Saiss ve Hadziahmetovic takımda ilk gollerini atmış oldu.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’a Kolombiyalı dünya yıldızı! Şenol Güneş bizzat istedi...

Bu galibiyet sonrası Kartal'da moraller yerine gelirken, şampiyonluk yarışında da zirve yarışı iyice kızışmış duruma geldi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’a Kolombiyalı dünya yıldızı! Şenol Güneş bizzat istedi...

Siyah-beyazlı ekip, zorlu Galatasaray galibiyeti sonrası hız kesmeden Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürken, yeni sezon kadro planlaması ve transfer için de düğmeye basıldı.

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