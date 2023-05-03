Giriş Tarihi: 03.05.2023 15:56 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 15:56

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'a Kolombiyalı dünya yıldızı! Şenol Güneş bizzat istedi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde Galatasaray'ı 3-1'lik skorla deviren Beşiktaş, zirve yarışında önemli bir 3 puan elde etmişti. Şenol Güneş, oyuncularının performanslarından memnun olduğunu ifade ederken, yeni sezon için de transfer çalışmaları için yönetimle görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor. Başarılı teknik adam, yönetimle görüşerek yeni sezon için orta saha transferi noktasında istediği oyuncuyu dile getirirken, siyah-beyazlı yönetim Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda transfer için girişimlere başladı. İşte transfere ait tüm detaylar...