Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Premier Lig’den Beşiktaş’a geliyor! Dele Alli’yi unutturacak transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, birçok oyuncuyla transfer görüşmeleri yapıyor. Bir yandan da Romain Saiss ve Jackson Muleka gibi isimlere gelen teklifleri değerlendiren siyah-beyazlılar, Dele Alli'nin yarattığı hayal kırıklığını unutturacak yıldız isim için girişimlere başladı. İşte Beşiktaş'ın yapmayı planladığı transferin tüm detayları...