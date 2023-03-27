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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Premier Lig'den Beşiktaş'a geliyor! Dele Alli'yi unutturacak transfer...
Giriş Tarihi: 27.03.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 11:51

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Premier Lig'den Beşiktaş'a geliyor! Dele Alli'yi unutturacak transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, birçok oyuncuyla transfer görüşmeleri yapıyor. Bir yandan da Romain Saiss ve Jackson Muleka gibi isimlere gelen teklifleri değerlendiren siyah-beyazlılar, Dele Alli'nin yarattığı hayal kırıklığını unutturacak yıldız isim için girişimlere başladı. İşte Beşiktaş'ın yapmayı planladığı transferin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Premier Lig’den Beşiktaş’a geliyor! Dele Alli’yi unutturacak transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, birçok oyuncuyla transfer görüşmeleri yapıyor. Bir yandan da Romain Saiss ve Jackson Muleka gibi isimlere gelen teklifleri değerlendiren siyah-beyazlılar, Dele Alli'nin yarattığı hayal kırıklığını unutturacak yıldız isim için girişimlere başladı. İşte Beşiktaş'ın yapmayı planladığı transferin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Premier Lig’den Beşiktaş’a geliyor! Dele Alli’yi unutturacak transfer...

Süper Lig'de bu sezon istediği performansı sergileyemeyen ve yeni sezonda tek hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Premier Lig’den Beşiktaş’a geliyor! Dele Alli’yi unutturacak transfer...

SAISS'E PREMIER LİG'DEN KANCA

Teknik direktör Şenol Güneş ile yıldızı barışmayan isimlerden biri olan Romain Saiss ile ilgili transfer iddialarının sayısı artmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Premier Lig’den Beşiktaş’a geliyor! Dele Alli’yi unutturacak transfer...

İngiliz basını, Kartal'ın Romain Saiss'i satmayı planladığını ve Faslı defans oyuncusuna İngiliz ekibi Nottinham Forest'ın yakın ilgi duyduğunu yazmıştı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Premier Lig’den Beşiktaş’a geliyor! Dele Alli’yi unutturacak transfer...

Forest'ın devre arası dönemde de Saiss'i istediği ancak; Beşiktaş'ın futbolcuyu bırakmadığı ifade edildi.

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