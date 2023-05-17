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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş muradına erdi! Aranan isim Premier Lig'de bulundu, flaş transfer...
Giriş Tarihi: 17.05.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 11:09

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş muradına erdi! Aranan isim Premier Lig'de bulundu, flaş transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'le yakaladığı çıkışın ödülünü, zirve yarışına dahil olarak alan ve gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Orta saha için Roberto Pereyra ve Jefferson Lerma'yı gündemine alan siyah-beyazlılar, Premier Lig'den bir başka yıldızın transferini bitirmek üzere. Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda hamle yapan Beşiktaş, transfer için geri sayıma geçecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş muradına erdi! Aranan isim Premier Lig’de bulundu, flaş transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'le yakaladığı çıkışın ödülünü, zirve yarışına dahil olarak alan ve gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Orta saha için Roberto Pereyra ve Jefferson Lerma'yı gündemine alan siyah-beyazlılar, Premier Lig'den bir başka yıldızın transferini bitirmek üzere. Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda hamle yapan Beşiktaş, transfer için geri sayıma geçecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş muradına erdi! Aranan isim Premier Lig’de bulundu, flaş transfer...

Gelecek sezonun hazırlıklarına şimdiden başlayan ve iddialı bir kadro kurmayı planlayan Beşiktaş, çalışmalarına dört koldan devam ediyor.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş muradına erdi! Aranan isim Premier Lig’de bulundu, flaş transfer...

ROBERTO PEREYRA GÜNDEMDE

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in isteği doğrultusunda gelecek sezon orta sahaya iki transfer yapmayı planlamış, Arjantin basınının haberine göre siyah-beyazlıların, Udinese forması giyen Roberto Pereyra'yı gündemine aldığı iddia edilmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş muradına erdi! Aranan isim Premier Lig’de bulundu, flaş transfer...

Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Tangocu'nun, Arjantin'e dönmesi bekleniyordu ancak habere göre; Beşiktaş'ın, 32 yaşındaki oyuncu ile ilk teması kurduğu ifade edilmişti.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş muradına erdi! Aranan isim Premier Lig’de bulundu, flaş transfer...

JEFFERSON LERMA'DA DEV TALİPLER

Pereyra dışında Bournemouth forması giyen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Jefferson Lerma ile de ilgilenen Beşiktaş'a Premier Lig'den 2 rakip çıkmıştı.

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