Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş muradına erdi! Aranan isim Premier Lig’de bulundu, flaş transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Şenol Güneş'le yakaladığı çıkışın ödülünü, zirve yarışına dahil olarak alan ve gelecek sezon hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Beşiktaş, transfer için de yoğun mesai harcıyor. Orta saha için Roberto Pereyra ve Jefferson Lerma'yı gündemine alan siyah-beyazlılar, Premier Lig'den bir başka yıldızın transferini bitirmek üzere. Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda hamle yapan Beşiktaş, transfer için geri sayıma geçecek. İşte transfer haberinin tüm ayrıntıları...