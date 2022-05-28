Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme Süper Lig'in dikkat çeken isimleri de geldi. Beşiktaş ayrıca, en çok önem verdiği bölge olan forvet için de sürpriz 2 isme resmi teklifini iletti ve gelecek yanıtı beklemeye başladı. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...