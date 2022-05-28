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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valerien Ismael istedi, Beşiktaş forvetini komşuda buldu! Resmi teklif yapıldı...
Giriş Tarihi: 28.05.2022 11:39 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 11:39

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valerien Ismael istedi, Beşiktaş forvetini komşuda buldu! Resmi teklif yapıldı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme Süper Lig'in dikkat çeken isimleri de geldi. Beşiktaş ayrıca, en çok önem verdiği bölge olan forvet için de sürpriz 2 isme resmi teklifini iletti ve gelecek yanıtı beklemeye başladı. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valerien Ismael istedi, Beşiktaş forvetini komşuda buldu! Resmi teklif yapıldı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliği devam ediyor. Birçok bölgeye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılarda gündeme Süper Lig'in dikkat çeken isimleri de geldi. Beşiktaş ayrıca, en çok önem verdiği bölge olan forvet için de sürpriz 2 isme resmi teklifini iletti ve gelecek yanıtı beklemeye başladı. İşte günün Beşiktaş transfer haberleri...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valerien Ismael istedi, Beşiktaş forvetini komşuda buldu! Resmi teklif yapıldı...

Orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi. Başakşehir'deki sözleşmesi sona eren Tolga Ciğerci, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valerien Ismael istedi, Beşiktaş forvetini komşuda buldu! Resmi teklif yapıldı...

Turuncu-lacivertlilerden ayrılmaya hazırlanan 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de kalmak istiyor. Deneyimli oyuncunun menajeri, Beşiktaş yönetimiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valerien Ismael istedi, Beşiktaş forvetini komşuda buldu! Resmi teklif yapıldı...

Yeni statü nedeniyle yerli oyuncusu sıkıntısından bahseden Ciğerci'nin menajeri, oyuncusunun takımda önemli bir alternatif olabileceğini söyledi. (Fotomaç)

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Valerien Ismael istedi, Beşiktaş forvetini komşuda buldu! Resmi teklif yapıldı...

YUSUF SARI SÜRPRİZİ

Devre arasında Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gönderdiği ve sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Yusuf Sarı'yla Beşiktaş'ın ilgilendiği öne sürüldü. Beşiktaş genç futbolcuyu renklerine katarak, alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor.

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