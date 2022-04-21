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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş yıldız golcüyle anlaşmaya vardı! Transferine Valerien İsmael de onay verdi
Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:03 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 11:03

Son dakika: Beşiktaş yıldız golcüyle anlaşmaya vardı! Transferine Valerien İsmael de onay verdi

Sezon sonunda Batshuayi ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri geliyor. Bir yandan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, diğer yandan yıldız bir golcüyle de prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör Valerien Ismael de bu transfere onay verdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş yıldız golcüyle anlaşmaya vardı! Transferine Valerien İsmael de onay verdi

Sezon sonunda Batshuayi ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri geliyor. Bir yandan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, diğer yandan yıldız bir golcüyle de prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör Valerien Ismael de bu transfere onay verdi.

Son dakika: Beşiktaş yıldız golcüyle anlaşmaya vardı! Transferine Valerien İsmael de onay verdi

Beşiktaş, Alexander Sörloth'un menajerinden sonra bonservisini elinde bulunduran Leipzig ile de temaslarına başladı.

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Son dakika: Beşiktaş yıldız golcüyle anlaşmaya vardı! Transferine Valerien İsmael de onay verdi

Siyahbeyazlı yönetimin birinci önceliği olan Norveçli golcü için satın alma opsiyonlu kiralama isteği geri çevrildi. Alman ekibi, bonservisle satış düşündüklerini ve kesin kararları olduğunu iletti.

Son dakika: Beşiktaş yıldız golcüyle anlaşmaya vardı! Transferine Valerien İsmael de onay verdi

Bunun üzerine teklif hazırlığında bulunan Beşiktaş, masaya taksitler halinde ödenmek üzere 6 milyon Euro artı %50 sonraki satıştan pay ile oturacak.

Son dakika: Beşiktaş yıldız golcüyle anlaşmaya vardı! Transferine Valerien İsmael de onay verdi

HAYAL KIRIKLIĞI: BATSHUAYİ

Beşiktaş'ın, sezon başında İngiliz devi Chelsea'den büyük umutlarla kiraladığı "Batman" lakaplı forvet oyuncusu Michy Batshuayi, hayal kırıklığı yaratarak sınıfta kaldı.

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