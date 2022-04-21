Sezon sonunda Batshuayi ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri geliyor. Bir yandan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, diğer yandan yıldız bir golcüyle de prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör Valerien Ismael de bu transfere onay verdi.