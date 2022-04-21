Giriş Tarihi: 21.04.2022 11:03
Güncelleme Tarihi: 21.04.2022
11:03
Son dakika: Beşiktaş yıldız golcüyle anlaşmaya vardı! Transferine Valerien İsmael de onay verdi
Sezon sonunda Batshuayi ile yollarını ayıracak olan Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri geliyor. Bir yandan Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, diğer yandan yıldız bir golcüyle de prensip anlaşmasına vardı. Teknik direktör Valerien Ismael de bu transfere onay verdi. İşte son dakika transfer haberinin detayları...