SON DAKİKA: Beşiktaş’ı ayağa kaldıran Şenol Güneş sırrını SABAH Spor’a açıkladı! Okan Buruk ve Emre Belözoğlu için çarpıcı sözler

"1 Mayıs, işçilerin ve emekçilerin bayramı. 1800'lü yıllardan bugüne kadar dünyanın her yerinde kutlanarak gelmiş. Herkes emeğinin karşılığını tam almalı. Çalışan herkes işçi. Evdeki hanım da yanında binlerce insan çalıştıran patron da. İşçi emek harcayandır, üretendir. Patron da bunu yönetendir. Yoksa patron hazır yiyen değildir. Aynı toprakların üzerinde zengini, işçiyi ayırmadan mutlu bir şekilde yaşanmalı."