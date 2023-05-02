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Haberler Galeri SON DAKİKA: Beşiktaş'ı ayağa kaldıran Şenol Güneş sırrını SABAH Spor'a açıkladı! Okan Buruk ve Emre Belözoğlu için çarpıcı sözler
Giriş Tarihi: 02.05.2023 08:23 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 08:40

SON DAKİKA: Beşiktaş'ı ayağa kaldıran Şenol Güneş sırrını SABAH Spor'a açıkladı! Okan Buruk ve Emre Belözoğlu için çarpıcı sözler

Beşiktaş'ta göreve gelmesiyle birlikte Siyah-Beyazlılar'ı ayağa kaldıran Şenol Güneş, başarısının sırrını SABAH Spor'dan Yasemin Yıldırım'a anlattı. Önce Fenerbahçe'yi ardından da Galatasaray'ı farklı deviren tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışını da değerlendirdi. Şenol Güneş şimdilerde Süper Lig'de hocalık yapan eski öğrencileri Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Fatih Tekke ve Çağdaş Atan'la ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Beşiktaş’ı ayağa kaldıran Şenol Güneş sırrını SABAH Spor’a açıkladı! Okan Buruk ve Emre Belözoğlu için çarpıcı sözler

Beşiktaş'ta göreve gelmesiyle birlikte Siyah-Beyazlılar'ı ayağa kaldıran Şenol Güneş, başarısının sırrını SABAH Spor'dan Yasemin Yıldırım'a anlattı. Önce Fenerbahçe'yi ardından da Galatasaray'ı farklı deviren tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışını da değerlendirdi. Şenol Güneş şimdilerde Süper Lig'de hocalık yapan eski öğrencileri Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Fatih Tekke ve Çağdaş Atan'la ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Beşiktaş’ı ayağa kaldıran Şenol Güneş sırrını SABAH Spor’a açıkladı! Okan Buruk ve Emre Belözoğlu için çarpıcı sözler

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı alev aldı… Bunda en büyük pay hiç şüphesiz önce Fenerbahçe, ardından da Galatasaray'ı yenen Beşiktaş'ın… Sezon ortasında devraldığı siyah-beyazlı takımla büyük bir çıkış yakalayan, Türk futbolunun emektarı Şenol Güneş'i '1 Mayıs İşçi Bayramı'nda' aradık. Hem bu anlamlı günü sorduk hem de Galatasaray derbisinin ardından Süper Lig'de kalan haftalarda yaşanacak büyük rekabeti.

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SON DAKİKA: Beşiktaş’ı ayağa kaldıran Şenol Güneş sırrını SABAH Spor’a açıkladı! Okan Buruk ve Emre Belözoğlu için çarpıcı sözler

ÇALIŞAN, ÜRETEN HERKES İŞÇİDİR

- Hocam öncelikle 1 Mayıs İşçi Bayramınızı kutlamak isterim. Siz de futbolun ve Beşiktaş'ın bir işçisisiniz. Mesajınız nedir?

SON DAKİKA: Beşiktaş’ı ayağa kaldıran Şenol Güneş sırrını SABAH Spor’a açıkladı! Okan Buruk ve Emre Belözoğlu için çarpıcı sözler

"1 Mayıs, işçilerin ve emekçilerin bayramı. 1800'lü yıllardan bugüne kadar dünyanın her yerinde kutlanarak gelmiş. Herkes emeğinin karşılığını tam almalı. Çalışan herkes işçi. Evdeki hanım da yanında binlerce insan çalıştıran patron da. İşçi emek harcayandır, üretendir. Patron da bunu yönetendir. Yoksa patron hazır yiyen değildir. Aynı toprakların üzerinde zengini, işçiyi ayırmadan mutlu bir şekilde yaşanmalı."

SON DAKİKA: Beşiktaş’ı ayağa kaldıran Şenol Güneş sırrını SABAH Spor’a açıkladı! Okan Buruk ve Emre Belözoğlu için çarpıcı sözler

DERBİLER ŞAMPİYONLUKLA EŞDEĞER

- Ligin tepesi alev aldı. Bunda önce Fenerbahçe, sonra da Galatasaray'ı yenerek payınız büyük. Kalan haftalarda hem kendi şansınızı hem de rakiplerinizin şansını nasıl yorumlarsınız?

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