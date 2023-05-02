SON DAKİKA: Beşiktaş’ı ayağa kaldıran Şenol Güneş sırrını SABAH Spor’a açıkladı! Okan Buruk ve Emre Belözoğlu için çarpıcı sözler

Giriş Tarihi: 02.05.2023 08:23
Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
08:40
Beşiktaş'ta göreve gelmesiyle birlikte Siyah-Beyazlılar'ı ayağa kaldıran Şenol Güneş, başarısının sırrını SABAH Spor'dan Yasemin Yıldırım'a anlattı. Önce Fenerbahçe'yi ardından da Galatasaray'ı farklı deviren tecrübeli teknik adam, şampiyonluk yarışını da değerlendirdi. Şenol Güneş şimdilerde Süper Lig'de hocalık yapan eski öğrencileri Okan Buruk, Emre Belözoğlu, Fatih Tekke ve Çağdaş Atan'la ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...