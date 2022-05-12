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Haberler Galeri SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Sörloth teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe derken sürpriz talip
Giriş Tarihi: 12.05.2022 09:30 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022 09:30

SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Sörloth teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe derken sürpriz talip

Trabzonspor'dan gittiği Leipzig'de tutunamayan ve Real Sociedad'a kiralanan Alexander Sörloth ile ilgili son dakika transfer haberleri geliyor. Beşiktaş'ın Norveçli yıldıza ve Leipzig'e yaptığı transfer teklifinin detayları belli oldu. Fenerbahçe ve Real Sociedad'ın da istediği golcüye sürpriz bir talip daha çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA: Beşiktaş’ın Sörloth teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe derken sürpriz talip

Trabzonspor'dan gittiği Leipzig'de tutunamayan ve Real Sociedad'a kiralanan Alexander Sörloth ile ilgili son dakika transfer haberleri geliyor. Beşiktaş'ın Norveçli yıldıza ve Leipzig'e yaptığı transfer teklifinin detayları belli oldu. Fenerbahçe ve Real Sociedad'ın da istediği golcüye sürpriz bir talip daha çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Beşiktaş’ın Sörloth teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe derken sürpriz talip

Beşiktaş, forvet mevkiini emanet etmek istediği Alexander Sörloth için görüşmelerini hızlandırdı.

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SON DAKİKA: Beşiktaş’ın Sörloth teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe derken sürpriz talip

Siyah-Beyazlılar, kiralık olarak formasını giydiği Real Sociedad ile birlikte Fenerbahçe ve Marsilya'nın da ilgilendiği Norveçli golcünün transferini bir an önce bitirmek istiyor.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ın Sörloth teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe derken sürpriz talip

Beşiktaş, Leipzig'e 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay önermişti.

SON DAKİKA: Beşiktaş’ın Sörloth teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe derken sürpriz talip

Alman ekibinin, diğer taliplilere göre Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı öğrenildi.

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