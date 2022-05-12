Trabzonspor'dan gittiği Leipzig'de tutunamayan ve Real Sociedad'a kiralanan Alexander Sörloth ile ilgili son dakika transfer haberleri geliyor. Beşiktaş'ın Norveçli yıldıza ve Leipzig'e yaptığı transfer teklifinin detayları belli oldu. Fenerbahçe ve Real Sociedad'ın da istediği golcüye sürpriz bir talip daha çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...