Giriş Tarihi: 12.05.2022 09:30
Güncelleme Tarihi: 12.05.2022
09:30
SON DAKİKA: Beşiktaş'ın Sörloth teklifi ortaya çıktı! Fenerbahçe derken sürpriz talip
Trabzonspor'dan gittiği Leipzig'de tutunamayan ve Real Sociedad'a kiralanan Alexander Sörloth ile ilgili son dakika transfer haberleri geliyor. Beşiktaş'ın Norveçli yıldıza ve Leipzig'e yaptığı transfer teklifinin detayları belli oldu. Fenerbahçe ve Real Sociedad'ın da istediği golcüye sürpriz bir talip daha çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...