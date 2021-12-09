Son dakika: Beşiktaş’ta ilk ayrılık! Miralem Pjanic bavullarını topluyor

Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sergen Yalçın ile yollar kopma noktasına gelen Siyah-Beyazlılar'da sezon başında transfer edilen yıldız isim de takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları... Beşiktaş, henüz 4 sezon önce Türk futbolunun Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı grup performansına imza atarak 14 puan toplamış ve adını namağlup ikinci tura yazdırmıştı. Ancak bu sezon yaşanan hezimet, muhteşem tabloyu felakete çevirdi. 6 maçını da kaybeden Beşiktaş, Devler Ligi'nin 29 yıllık serüveninde grup aşamasının en başarısız 5 takımından biri oldu. Aynı zamanda kalesinde gördüğü 19 topla gruplarda en fazla gol yiyen 8. takım unvanını aldı. Kartal, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesini rakiplere kapatamadı. Öte yandan F.Bahçe'den sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında sıfır puanda kalan ikinci Türk takımı oldu. 260 MİLYON TL GELİRDEN OLDULAR Ancak 6 maçtan da yenilgi ile ayrılarak 16.8 milyon Euro daha (260 milyon TL) kazanma fırsatını tepti. UEFA, sezon başında ödül yönetmeliğini açıklarken gruplarda elde edilecek her galibiyet için kulüplere 2.8 milyon Euro, beraberlik için de 930 bin Euro prim verileceğini duyurmuştu. KENAN VE WELINTON HEDEFTE Dortmund maçının 42. dakikasında kırmızı kart görüp penaltıya sebebiyet veren Welinton ve oyunda kaldığı süre içerisinde tek bir şutu bile olmayan Kenan Karaman... Welinton, bu sezon golle sonuçlanan hatalarıyla dikkat çekerken, Kenan da görev aldığı 18 maçta henüz ağları sarsamadı. Taraftarların sosyal medyada oyuncular için yaptıkları eleştirilerin en ağırları bu ikiliye yönelikti. PJANIC BAVULLARINI TOPLUYOR Şu ana kadar 4 asisti bulunan 31 yaşındaki Boşnak futbolcunun, devre arasında kulübü Barcelona'ya dönme hazırlıkları yaptığı öğrenildi.