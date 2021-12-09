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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Miralem Pjanic bavullarını topluyor
Giriş Tarihi: 09.12.2021 07:41 Güncelleme Tarihi: 09.12.2021 07:41

Son dakika: Beşiktaş'ta ilk ayrılık! Miralem Pjanic bavullarını topluyor

Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sergen Yalçın ile yollar kopma noktasına gelen Siyah-Beyazlılar'da sezon başında transfer edilen yıldız isim de takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş’ta ilk ayrılık! Miralem Pjanic bavullarını topluyor

Beşiktaş'ta son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Sergen Yalçın ile yollar kopma noktasına gelen Siyah-Beyazlılar'da sezon başında transfer edilen yıldız isim de takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş’ta ilk ayrılık! Miralem Pjanic bavullarını topluyor

Beşiktaş, henüz 4 sezon önce Türk futbolunun Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı grup performansına imza atarak 14 puan toplamış ve adını namağlup ikinci tura yazdırmıştı. Ancak bu sezon yaşanan hezimet, muhteşem tabloyu felakete çevirdi.

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Son dakika: Beşiktaş’ta ilk ayrılık! Miralem Pjanic bavullarını topluyor

6 maçını da kaybeden Beşiktaş, Devler Ligi'nin 29 yıllık serüveninde grup aşamasının en başarısız 5 takımından biri oldu. Aynı zamanda kalesinde gördüğü 19 topla gruplarda en fazla gol yiyen 8. takım unvanını aldı.

Son dakika: Beşiktaş’ta ilk ayrılık! Miralem Pjanic bavullarını topluyor

Kartal, bu sezon çıktığı 17 maçta kalesini rakiplere kapatamadı. Öte yandan F.Bahçe'den sonra Şampiyonlar Ligi gruplarında sıfır puanda kalan ikinci Türk takımı oldu.

Son dakika: Beşiktaş’ta ilk ayrılık! Miralem Pjanic bavullarını topluyor

260 MİLYON TL GELİRDEN OLDULAR

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne ayakbastı parası olarak 15 milyon 640 Euro aldı. Ayrıca 10 milyon 233 bin Euro da katsayı bonusu elde etti. Toplamda 25 milyon 873 bin Euro'yu kasasına koydu.

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