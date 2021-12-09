Son dakika: Beşiktaş’ta ilk ayrılık! Miralem Pjanic bavullarını topluyor

260 MİLYON TL GELİRDEN OLDULAR



Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne ayakbastı parası olarak 15 milyon 640 Euro aldı. Ayrıca 10 milyon 233 bin Euro da katsayı bonusu elde etti. Toplamda 25 milyon 873 bin Euro'yu kasasına koydu.