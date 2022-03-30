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Haberler Galeri Son dakika: Beşiktaş'tan Vitor Pereira'ya olay yanıt! Josef'i istediğine pişman oldu
Giriş Tarihi: 30.03.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 11:36

Son dakika: Beşiktaş'tan Vitor Pereira'ya olay yanıt! Josef'i istediğine pişman oldu

Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri geliyor... Siyah-Beyazlılar'da Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha yola devam edilmesi bekleniyor. Genç stoper Serdar Saatçı ile yapılan görüşmelerde ise anlaşma sağlanamadı. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Vitor Pereira'nın Corinthians'a transfer etmek istediği Josef de Souza için Fenerbahçe'nin eski hocasına çok konuşulacak bir yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika: Beşiktaş’tan Vitor Pereira’ya olay yanıt! Josef’i istediğine pişman oldu

Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri geliyor... Siyah-Beyazlılar'da Atiba Hutchinson ile 1 yıl daha yola devam edilmesi bekleniyor. Genç stoper Serdar Saatçı ile yapılan görüşmelerde ise anlaşma sağlanamadı. Öte yandan Beşiktaş yönetimi, Vitor Pereira'nın Corinthians'a transfer etmek istediği Josef de Souza için Fenerbahçe'nin eski hocasına çok konuşulacak bir yanıt verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Beşiktaş’tan Vitor Pereira’ya olay yanıt! Josef’i istediğine pişman oldu

Beşiktaş'ın emektar ismi Atiba Hutchinson 36 yıl sonra ülkesi Kanada'yı Dünya Kupası'na taşıyan isimlerden biri olurken, gelecek sezon futbola devam etmesi de büyük ölçüde kesinleşti.

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Son dakika: Beşiktaş’tan Vitor Pereira’ya olay yanıt! Josef’i istediğine pişman oldu

Siyah-Beyazlılar'la sözleşmesi haziranda bitecek olan 39 yaşındaki orta saha, 21 Kasım'da Katar'da başlayacak bu organizasyonda boy gösterebilmek için Beşiktaş'la 1 sezon daha devam etmek istiyor.

Son dakika: Beşiktaş’tan Vitor Pereira’ya olay yanıt! Josef’i istediğine pişman oldu

Atiba Hutchinson'ın Milli Takım'dan İstanbul'a döndükten sonra siyah-beyazlılarla mukavele uzatma görüşmelerine başlayacağı öğrenildi.

Son dakika: Beşiktaş’tan Vitor Pereira’ya olay yanıt! Josef’i istediğine pişman oldu

SERDAR SAATÇI İLE PARADA ANLAŞMAYA VARILAMADI

Bu arada Beşiktaş'ta altyapıdan A Takım'a yükselen ve bu sezon zaman zaman forma şansı da bulan Serdar Saatçı ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

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