SERDAR SAATÇI İLE PARADA ANLAŞMAYA VARILAMADI

Bu arada Beşiktaş'ta altyapıdan A Takım'a yükselen ve bu sezon zaman zaman forma şansı da bulan Serdar Saatçı ile yapılan sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmadı.