Giriş Tarihi: 05.03.2023 12:59
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
13:11
Son dakika: Cristiano Ronaldo harekete geçti! Deprem sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu...
Son dakika haberleri: Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Türkiye'deki depremzedeler için harekete geçti. Deprem sonrası yardım ve dayanışma paylaşımı yayınlamayan Ronaldo tepki çekmiş ve oyuncuya eleştiriler gelmişti. Portekizli yıldız harekete geçme kararı aldı. İşte tüm detaylar...