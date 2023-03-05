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Haberler Galeri Son dakika: Cristiano Ronaldo harekete geçti! Deprem sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu...
Giriş Tarihi: 05.03.2023 12:59 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 13:11

Son dakika: Cristiano Ronaldo harekete geçti! Deprem sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu...

Son dakika haberleri: Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a transfer olan dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Türkiye'deki depremzedeler için harekete geçti. Deprem sonrası yardım ve dayanışma paylaşımı yayınlamayan Ronaldo tepki çekmiş ve oyuncuya eleştiriler gelmişti. Portekizli yıldız harekete geçme kararı aldı. İşte tüm detaylar...

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Son dakika: Cristiano Ronaldo harekete geçti! Deprem sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu...

Türkiye'deki asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonrası tüm dünya harekete geçerek bölgedeki yaraları sarılıyor. Spor dünyası da tek yürek halinde yardımlara devam ediyor.

Son dakika: Cristiano Ronaldo harekete geçti! Deprem sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu...

Avrupa kulüpleri de dahil olmak üzere tüm spor kulüpleri ve birçok yıldız futbolcu Türkiye'nin yanında olduklarını dile getirerek bağış kampanyası düzenledi.

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Son dakika: Cristiano Ronaldo harekete geçti! Deprem sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu...

TEPKİLERİN ARDINDAN RONALDO HAREKETE GEÇTİ

Manchester United'dan olaylı bir şekilde ayrılarak Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'a rekor bedelle imza atan Ronaldo, yine gündem oldu. Son maçlarda attığı gollerle Suudi Arabistan'da ayın oyuncusu seçilen Ronaldo, depremlerin ardından harekete geçti.

Son dakika: Cristiano Ronaldo harekete geçti! Deprem sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu...

Daha önce Türkiye'deki depremler sebebiyle yardım ve dayanışma paylaşımı yapmayan ve eleştiri alan Cristiano Ronaldo, yardım yapmak için kolları sıvadı.

Son dakika: Cristiano Ronaldo harekete geçti! Deprem sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu...

TÜRKİYE VE SURİYE'YE YARDIM UÇAĞI GÖNDERDİ

İngiliz Daily Mail'in haberine göre, Cristiano Ronaldo, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için yardım uçağı gönderdi.

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