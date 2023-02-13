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Haberler Galeri SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Tolga Ciğerci gözyaşlarını tutamadı! Enes Ünal golünü attı ve koştu...
Giriş Tarihi: 13.02.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 07:00

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Tolga Ciğerci gözyaşlarını tutamadı! Enes Ünal golünü attı ve koştu...

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Tüm dünyanın tepkisiz kalmadığı felakete, milli oyuncularımız da destek çıktı. Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Vallecano maçından önce sahaya "Türkiye ve Suriye için dayanışma" tişörtleriyle çıktı. Bunun yanı sıra gol atan Enes Ünal, yaptığı hareketle Türkiye'ye bir destek daha verdi. Milli futbolcu Orkun Kökçü de sessiz kalmazken, Hertha Berlin forması giyen Tolga Ciğerci maç öncesi gözyaşlarını böyle tutamadı. İşte o anlar...

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Tolga Ciğerci gözyaşlarını tutamadı! Enes Ünal golünü attı ve koştu...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi Türkiye'yi derinden etkiledi. Milli futbolcu Enes Ünal'ın formasını giydiği İspanya La Liga ekibi Getafe, Rayo Vallecano ile kozlarını paylaştı.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Tolga Ciğerci gözyaşlarını tutamadı! Enes Ünal golünü attı ve koştu...

Getafe, seremoniye Türkiye ve Suriye'ye destek mesajı veren tişörtlerle çıktı. Maçta golünü atan Ünal, Türkiye'yi bir kez daha unutmadı. Öte yandan Hertha Berlin forması giyen bir diğer milli futbolcu Tolga Ciğerci de depremzedeleri unutmadı.

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SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Tolga Ciğerci gözyaşlarını tutamadı! Enes Ünal golünü attı ve koştu...

Seremoniye çıkan Getafe'nin tişörtlerindeki yazan yazı, "Türkiye ve Suriye için dayanışma" şeklindeydi.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Tolga Ciğerci gözyaşlarını tutamadı! Enes Ünal golünü attı ve koştu...

ENES ATTI, TÜRKİYE'Yİ UNUTMADI

Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, Vallecano maçında skoru 1-1 yapan golü attıktan sonra yedek kulübesine koştu ve İngilizce olarak "Türkiye ve Suriye için dua edin" yazan bir forma açtı.

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Tolga Ciğerci gözyaşlarını tutamadı! Enes Ünal golünü attı ve koştu...

Milli futbolcu maçın ardından açıklamalarda bulundu. Enes Ünal, "Kariyerimin en zor maçıydı. Bu kadar çok insanın etkilendiğini görmek çok zordu" ifadelerini kullandı.

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