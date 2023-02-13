Giriş Tarihi: 13.02.2023 07:00 Güncelleme Tarihi: 13.02.2023 07:00

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Tolga Ciğerci gözyaşlarını tutamadı! Enes Ünal golünü attı ve koştu...

Son dakika deprem haberi: Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Tüm dünyanın tepkisiz kalmadığı felakete, milli oyuncularımız da destek çıktı. Enes Ünal'ın formasını giydiği Getafe, Vallecano maçından önce sahaya "Türkiye ve Suriye için dayanışma" tişörtleriyle çıktı. Bunun yanı sıra gol atan Enes Ünal, yaptığı hareketle Türkiye'ye bir destek daha verdi. Milli futbolcu Orkun Kökçü de sessiz kalmazken, Hertha Berlin forması giyen Tolga Ciğerci maç öncesi gözyaşlarını böyle tutamadı. İşte o anlar...