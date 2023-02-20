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Haberler Galeri Son dakika deprem haberleri: Cansız bedenine 12. günde ulaşılmıştı... Christian Atsu gözyaşlarıyla karşılandı!
Giriş Tarihi: 20.02.2023 09:14 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 09:31

Son dakika deprem haberleri: Cansız bedenine 12. günde ulaşılmıştı... Christian Atsu gözyaşlarıyla karşılandı!

Son dakika deprem haberleri: Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Ganalı hücum oyuncusu Christian Atsu, Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketinde enkaz altında kalmış ve 12. günde cansız bedeni enkaz altından çıkarılmıştı. Önce İstanbul'a oradan da Gana'ya gönderilen Atsu'nun cenazesi, ülkesinde gözyaşlarıyla karşılandı. Karşılama esnasında büyük bir acıyla gözyaşı döken kadının kim olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...

Son dakika deprem haberleri: Cansız bedenine 12. günde ulaşılmıştı... Christian Atsu gözyaşlarıyla karşılandı!

Son dakika deprem haberleri: Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Ganalı hücum oyuncusu Christian Atsu, Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketinde enkaz altında kalmış ve 12. günde cansız bedeni enkaz altından çıkarılmıştı. Önce İstanbul'a oradan da Gana'ya gönderilen Atsu'nun cenazesi, ülkesinde gözyaşlarıyla karşılandı. İşte ayrıntılar...

Son dakika deprem haberleri: Cansız bedenine 12. günde ulaşılmıştı... Christian Atsu gözyaşlarıyla karşılandı!

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen depremin ardından Hatay'da yıkılan Rönesans Rezidans'ın enkazında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'nun cansız bedenine 12'inci günde ulaşılmıştı.

Christian Atsu'nun cenazesi ülkesi Gana'nın başkenti Akra'da törenle karşılandı | Video

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Son dakika deprem haberleri: Cansız bedenine 12. günde ulaşılmıştı... Christian Atsu gözyaşlarıyla karşılandı!

VOLKAN DEMİREL: "ACIMI KELİMELERE DÖKEMİYORUM"

Hatayspor Teknik Direktör Volkan Demirel, Ganalı oyuncuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmış ve "Hepimizin, tüm sevenlerin başı sağ olsun" diyerek "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika deprem haberleri: Cansız bedenine 12. günde ulaşılmıştı... Christian Atsu gözyaşlarıyla karşılandı!

"ATSU ÇOK ÖZLENECEK"

Gana Devlet Başkanı Akufo-Addo paylaştığı taziye mesajında, "Üzücü ölüm haberi nedeniyle Ganalı hemşehrimiz Christian Atsu'nun eşine, çocuklarına ve ailesine en içten taziyelerimi sunuyorum. Gana futbolu, en iyi oyuncusundan ve yeri doldurulması zor olan elçilerinden birini kaybetti. Çok özlenecek" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika deprem haberleri: Cansız bedenine 12. günde ulaşılmıştı... Christian Atsu gözyaşlarıyla karşılandı!

KUDUS ATSU'YU ANDI

Hollanda Ligi'nin 22. haftasında Ajax, Amsterdam Arena'da konuk ettiği Sparta Rotterdam'ı 4-0 mağlup ederek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

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