VOLKAN DEMİREL: "ACIMI KELİMELERE DÖKEMİYORUM"

Hatayspor Teknik Direktör Volkan Demirel, Ganalı oyuncuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapmış ve "Hepimizin, tüm sevenlerin başı sağ olsun" diyerek "Acımın tarifini kelimelere dökemiyorum. Acısı hiç bitmeyecek. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Mekanın cennet olsun güzel insan. Hepimizin, tüm sevenlerinin başı sağ olsun" ifadelerini kullanmıştı.