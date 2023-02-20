Giriş Tarihi: 20.02.2023 09:14
Güncelleme Tarihi: 20.02.2023
09:31
Son dakika deprem haberleri: Cansız bedenine 12. günde ulaşılmıştı... Christian Atsu gözyaşlarıyla karşılandı!
Son dakika deprem haberleri: Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da forma giyen Ganalı hücum oyuncusu Christian Atsu, Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketinde enkaz altında kalmış ve 12. günde cansız bedeni enkaz altından çıkarılmıştı. Önce İstanbul'a oradan da Gana'ya gönderilen Atsu'nun cenazesi, ülkesinde gözyaşlarıyla karşılandı. Karşılama esnasında büyük bir acıyla gözyaşı döken kadının kim olduğu ortaya çıktı. İşte ayrıntılar...