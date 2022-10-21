Giriş Tarihi: 21.10.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 12:42

Son dakika | Dünya Cristiano Ronaldo için ayağa kalktı! Efsane isimlerden açıklamalar: Ronaldo’ya yapılanlar mide bulandırıcı

Bu sezon dünya futbol kamuoyunun en önemli gündem başlıklarından olan Cristiano Ronaldo krizi dün Manchester United'ın yeni teknik direktöri Eric Ten Hag'ın talebiyle kadro dışı bırakılmasıyla yeni bir boyut kazandı. 24 gol attığı başarılı bir sezonun ardından yedek bırakılması üzerine konuşan ManU efsaneleri de Cristiano Ronaldo'ya yapılanları haksızlık olarak değerlendirdi. Luis Saha, Roy Keane gibi futbol ikonları Ten Hag'ın otorite hissettirmek uğruna Ronaldo üzerindeki planını "mide bulandırıcı" olarak nitelendirirken Manchester United yönetimi de bu duruma çanak tutmakla suçlandı.