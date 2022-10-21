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Haberler Galeri Son dakika | Dünya Cristiano Ronaldo için ayağa kalktı! Efsane isimlerden açıklamalar: Ronaldo’ya yapılanlar mide bulandırıcı
Giriş Tarihi: 21.10.2022 12:42 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 12:42

Son dakika | Dünya Cristiano Ronaldo için ayağa kalktı! Efsane isimlerden açıklamalar: Ronaldo’ya yapılanlar mide bulandırıcı

Bu sezon dünya futbol kamuoyunun en önemli gündem başlıklarından olan Cristiano Ronaldo krizi dün Manchester United'ın yeni teknik direktöri Eric Ten Hag'ın talebiyle kadro dışı bırakılmasıyla yeni bir boyut kazandı. 24 gol attığı başarılı bir sezonun ardından yedek bırakılması üzerine konuşan ManU efsaneleri de Cristiano Ronaldo'ya yapılanları haksızlık olarak değerlendirdi. Luis Saha, Roy Keane gibi futbol ikonları Ten Hag'ın otorite hissettirmek uğruna Ronaldo üzerindeki planını "mide bulandırıcı" olarak nitelendirirken Manchester United yönetimi de bu duruma çanak tutmakla suçlandı.

M. FATİH GEDİMAN
Son dakika | Dünya Cristiano Ronaldo için ayağa kalktı! Efsane isimlerden açıklamalar: Ronaldo’ya yapılanlar mide bulandırıcı

İşte kırmızıların yaşadığı Cristiano Ronaldo krizi ve yaşananların perde arkası…

SIR ALEX'İ KIRAMADI VE YUVAYA DÖNDÜ

Juventus'tan ayrıldıktan sonra kariyer basamaklarını tırmanmasında önemli pay sahibi olan Manchester United ve hocası Sir Alex Ferguson'u kırmayarak zor durumdaki eski takımı için geri dönmeyi kabul eden Ronaldo önceki sezon 7 numaralı kırmızı formayı yeniden giymeye başladı.

Son dakika | Dünya Cristiano Ronaldo için ayağa kalktı! Efsane isimlerden açıklamalar: Ronaldo’ya yapılanlar mide bulandırıcı

PERFORMANSIYLA 12'NİN ÜZERİNDE ÖDÜL ALDI

Sezona beklendiği gibi golleriyle başlayan Cristiano Ronaldo Old Trafford'da tribünleri coşturmaya kaldığı yerden devam etti. Haftanın ve ayın oyuncusu ödülünü defalarca aldı.

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Son dakika | Dünya Cristiano Ronaldo için ayağa kalktı! Efsane isimlerden açıklamalar: Ronaldo’ya yapılanlar mide bulandırıcı

ÇOCUĞUNU KAYBETMESİNE RAĞMEN 24 GOL

Aynı sezonda bir oğlunu kaybeden Ronaldo birçok maçta forma giyememesine rağmen 24 gol ile zirveye oynadı. Ronaldo vefat izni sonrasında çıktığı her maçta Manchester United'ın değil dünya futbolunun bir efsanesi olarak gittiği her stadyumda büyük destek gördü.

Son dakika | Dünya Cristiano Ronaldo için ayağa kalktı! Efsane isimlerden açıklamalar: Ronaldo’ya yapılanlar mide bulandırıcı

'PREMİER LİG'DE TRİBÜNLER "VİVA RONALDO" DİYE İNLEDİ

Evladını kaybeden Ronaldo için dönüşte en büyük rakipler dahil bütün tribünlerde Old Trafford'un meşhur tezahüratı 'Viva Ronaldo' ve alkışlarla destek verildi.

Son dakika | Dünya Cristiano Ronaldo için ayağa kalktı! Efsane isimlerden açıklamalar: Ronaldo’ya yapılanlar mide bulandırıcı

SEZON BİTTİ, HOCA DEĞİŞTİ VE "CR7 OPERASYONU" BAŞLADI

Ancak işlerin iyi gitmediği, Şampiyonlar Ligi vizesini alamayan Manchester United'da kulüp sahibi Glazer ailesi eleştirilmeye başlandı. Bu olumsuz durumdan çıkış için pahalı transferler ve hoca değişikliğine gidildi.

Eric Ten Hag'ın gelişiyle birlikte Manchester United tesislerinde hava değişti.

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