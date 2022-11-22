Son dakika Dünya Kupası haberleri: Süper Lig’in eski yıldızı Dünya Kupası’nda dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer bile inanamadı…

Son dakika Dünya Kupası haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. İlk defa kış aylarında oynanan Dünya Kupası, birbirinden ilginç skorlarla başladı. Özellikle C Grubu'nda oynanan Arjantin – Suudi Arabistan maçında ortaya çıkan skor, turnuvanın en büyük sürprizi oldu. Öte yandan bir dönem Süper Lig'i adeta kasıp kavuran yıldız golcü, D Grubu'nda oynanan Danimarka - Tunus maçında yaşanan olay pozisyondan sonra büyük tepki çekti. İşte son dakika haberinin detayları…