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Haberler Galeri Son dakika Dünya Kupası haberleri: Süper Lig’in eski yıldızı Dünya Kupası’nda dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer bile inanamadı…
Giriş Tarihi: 22.11.2022 23:45 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 23:48

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Süper Lig’in eski yıldızı Dünya Kupası’nda dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer bile inanamadı…

Son dakika Dünya Kupası haberleri… Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. İlk defa kış aylarında oynanan Dünya Kupası, birbirinden ilginç skorlarla başladı. Özellikle C Grubu'nda oynanan ArjantinSuudi Arabistan maçında ortaya çıkan skor, turnuvanın en büyük sürprizi oldu. Öte yandan bir dönem Süper Lig'i adeta kasıp kavuran yıldız golcü, D Grubu'nda oynanan Danimarka - Tunus maçında yaşanan olay pozisyondan sonra büyük tepki çekti. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Süper Lig’in eski yıldızı Dünya Kupası’nda dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer bile inanamadı…

Son dakika haberleri… 2022 Dünya Kupası'nda büyük heyecan son hız devam ediyor. Grup mücadelelerinin oynandığı dev turnuvayı futbolseverler ilgiyle takip ediyor.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Süper Lig’in eski yıldızı Dünya Kupası’nda dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer bile inanamadı…

2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan D Grubu maçında Danimarka ile Tunus 0-0 berabere kaldı.

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Son dakika Dünya Kupası haberleri: Süper Lig’in eski yıldızı Dünya Kupası’nda dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer bile inanamadı…

İki takımın da tempolu başladığı mücadelede Tunus, 11. dakikada Drager'in şutuyla rakip kaleyi yokladı ancak savunma çarpan top kornere çıktı.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Süper Lig’in eski yıldızı Dünya Kupası’nda dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer bile inanamadı…

Topun hakimiyetini Danimarka'ya bırakan Tunus, tehlike yarattığı ani ataklarından ilkinde ofsaytta yakalanırken, ikincisindeki penaltı beklentisine hakem Meksikalı hakem Ramos karşılık vermedi.

Son dakika Dünya Kupası haberleri: Süper Lig’in eski yıldızı Dünya Kupası’nda dalga konusu oldu! Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer bile inanamadı…

Kanatlardan yüklenen Danimarka'nın pozisyon üretmekte zorlandığı maçın 43. dakikasında Tunus, mücadelenin o ana kadar en net pozisyonundan yararlanamadı. Kaleci Schmeichel ile karşı karşıya kalan Jebali'nin vuruşunda deneyimli file bekçisi topu kornere çelerek gole izin vermedi.

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