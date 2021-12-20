Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim için çok konuşulacak sözler! Zorbay Küçük "Lan" dedi mi? Canlı yayında açıkladı...

Son dakika haberi... Süper Lig'de bu sezon üst üste puan kayıplarını engelleyemeyen Galatasaray, ligin 17. haftasında sezonun çıkışta olan Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ise gündeme maçın hakemi Zorbay Küçük hakkında Galatasaray tarafından iddia edilen söylemler damga vurdu. A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Fatih Terim'in gündeme dair açıklamalarını eleştirirken, Zorbay Küçük hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...