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Haberler Galeri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim için çok konuşulacak sözler! Zorbay Küçük "Lan" dedi mi? Canlı yayında açıkladı...
Giriş Tarihi: 20.12.2021 00:34 Güncelleme Tarihi: 20.12.2021 00:40

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim için çok konuşulacak sözler! Zorbay Küçük "Lan" dedi mi? Canlı yayında açıkladı...

Son dakika haberi... Süper Lig'de bu sezon üst üste puan kayıplarını engelleyemeyen Galatasaray, ligin 17. haftasında sezonun çıkışta olan Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından ise gündeme maçın hakemi Zorbay Küçük hakkında Galatasaray tarafından iddia edilen söylemler damga vurdu. A Spor yorumcusu ve Sabah Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, Fatih Terim'in gündeme dair açıklamalarını eleştirirken, Zorbay Küçük hakkında flaş ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Fatih Terim için çok konuşulacak sözler! Zorbay Küçük Lan dedi mi? Canlı yayında açıkladı...

Son dakika haberi... Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar almayı başaran Galatasaray, grubundan namağlup çıkmıştı. Ancak Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlarla beklentileri karşılayamayan sarı-kırmızılılar, ligde 6 maçtır galibiyet yüzü göremiyor.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Fatih Terim için çok konuşulacak sözler! Zorbay Küçük Lan dedi mi? Canlı yayında açıkladı...

Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Başakşehir maçından da beraberlik ayrılan Galatasaray'da kriz giderek büyüyor.

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Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Fatih Terim için çok konuşulacak sözler! Zorbay Küçük Lan dedi mi? Canlı yayında açıkladı...

Başakşehir karşılaşmasında mücadelenin önüne geçen olay ise hakem Zorbay Küçük'ün kullandığı iddia edilen ifadeler oldu.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Fatih Terim için çok konuşulacak sözler! Zorbay Küçük Lan dedi mi? Canlı yayında açıkladı...

Karşılaşma boyunca Galatasaraylı futbolculara karşı ters bir tavrı olduğunu iddia eden sarı-kırmızılı camia Zorbay Küçük için oldukça sert açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Fatih Terim için çok konuşulacak sözler! Zorbay Küçük Lan dedi mi? Canlı yayında açıkladı...

Maçın son düdüğünden hemen sonra Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş, Zorbay Küçük ve futbolcular arasında yaşanan diyalogları şöyle paylaşmıştı:

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