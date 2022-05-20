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Haberler Galeri Son dakika: Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Yeni TFF Başkanını maymuna çevirirler"
Giriş Tarihi: 20.05.2022 08:27 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 08:31

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Yeni TFF Başkanını maymuna çevirirler"

Son dakika haberleri: Bu sezon Süper Lig'de yaşanan TFF, MHK ve VAR tartışmaları devam ediyor. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, bugünkü köşe yazısında TFF, hakemler ve VAR hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Toroğlu, Haziran'da yapılacak olan TFF'deki başkanlık seçimi için çok sert sözler söyledi. Toroğlu, "Federasyon Başkanını maymuna çevirip gönderirler. Çünkü inanılmaz bir tezgâh ve düzen var." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Yeni TFF Başkanını maymuna çevirirler

Süper Lig'de bu sezon tartışma gündemin düşmeyen TFF, MHK ve VAR konusun hala tartışılmaya devam ediyor. Haziran'daki TFF seçiminde nelerin yaşanacağı ve kimlerin aday olacağı merak ediliyor.

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Yeni TFF Başkanını maymuna çevirirler

SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu ise bugünkü köşe yazısında konuyla ilgili çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Toroğlu, TFF ve MHK'daki yapılarla ilgili çok sert sözler söyledi. İşte o sözler...

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Son dakika: Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Yeni TFF Başkanını maymuna çevirirler

"HOKKABAZ YAPAR GÖNDERİRLER"

"16-17 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu başkanlık seçimi var. Şu anda kimin olacağı belli değil. Kim gelirse gelsin eğer bazı şeyleri temelden halledemezse geleni hokkabaz yapar gönderirler."

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Yeni TFF Başkanını maymuna çevirirler

"TÜRKİYE'DEKİ FUTBOL ALEMİ POLİTİKA ALEMİNE YÜZ BASAR"

"Şuna inanın Türkiye'deki futbol alemi, politika alemine yüz basar. Futboldaki arı kovanı ve cambazlık Türkiye'de siyasette yoktur. Bakınız Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, hakemler için çok önemli şeyler söyledi. Söyledikleri başından sonuna kadar doğruydu."

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan olay sözler! Yeni TFF Başkanını maymuna çevirirler

"Tahkim Kurulu ve Disiplin Kurulu için söyledikleri dahil hepsi doğruydu. Şimdi bazıları diyebilir ki, 'Ya Çebi sen bu hakem aleminde şampiyon oldun, konuşuyorsun.' İşte burası çok önemli. Bu hakem aleminde şampiyon olduğunda bile Çebi bunları söylüyorsa siz arka taraftaki rezaleti iyi düşünün.Çünküüü…."

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