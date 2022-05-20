Giriş Tarihi: 20.05.2022 08:27
Güncelleme Tarihi: 20.05.2022
08:31
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Yeni TFF Başkanını maymuna çevirirler"
Son dakika haberleri: Bu sezon Süper Lig'de yaşanan TFF, MHK ve VAR tartışmaları devam ediyor. SABAH Spor yazarı Erman Toroğlu, bugünkü köşe yazısında TFF, hakemler ve VAR hakkında çok çarpıcı sözler kaleme aldı. Toroğlu, Haziran'da yapılacak olan TFF'deki başkanlık seçimi için çok sert sözler söyledi. Toroğlu, "Federasyon Başkanını maymuna çevirip gönderirler. Çünkü inanılmaz bir tezgâh ve düzen var." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...