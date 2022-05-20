Son dakika: Erman Toroğlu'ndan olay sözler! "Yeni TFF Başkanını maymuna çevirirler"

"Tahkim Kurulu ve Disiplin Kurulu için söyledikleri dahil hepsi doğruydu. Şimdi bazıları diyebilir ki, 'Ya Çebi sen bu hakem aleminde şampiyon oldun, konuşuyorsun.' İşte burası çok önemli. Bu hakem aleminde şampiyon olduğunda bile Çebi bunları söylüyorsa siz arka taraftaki rezaleti iyi düşünün.Çünküüü…."