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Haberler Galeri Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11'i belli oldu! Kerem oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 10.04.2022 12:36 Güncelleme Tarihi: 10.04.2022 13:34

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11'i belli oldu! Kerem oynayacak mı?

Son dakika derbi haberi... Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Torrent ilk kez Fenerbahçe karşısına çıkıyor. Diğer yandan İsmail Kartal ise 7 yıl sonra Galatasaray derbisine çıkıyor. Derbi öncesi iki takımın da muhtemel 11'i netleşmiş durumda. Fenerbahçe'de Mesut Özil kadro dışıyken Galatasaray'da ise önemli isimler forma giyemeyecek. İşte derbi öncesi önemli detaylar ve muhtemel 11'ler...

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11’i belli oldu! Kerem oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi'ni kovalayan F.Bahçe ile kötü sezonu temize çekmek isteyen G.Saray, Kadıköy'de buluşuyor. Ligde son 7 maçından 6 galibiyet, 1 beraberlik çıkaran Kanarya, seriyi sürdürmek ve ezeli rakibi karşısında evindeki 4 yıllık galibiyet özlemini bitirmek istiyor.

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11’i belli oldu! Kerem oynayacak mı?

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Cimbom ise derbi zaferiyle taraftarını mutlu etmenin ve Aslantepe'deki yenilginin rövanşını almanın peşinde.

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Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11’i belli oldu! Kerem oynayacak mı?

GALATASARAY KADIKÖY SERİSİNİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR

Kadıköy'deki son 4 derbiden 2 galibiyet, 2 beraberlikle ayrılan Aslan ise bu seriyi sürdürmek, alacağı galibiyetle kötü giden sezonda taraftarını mutlu etmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılılar kazanırsa Aslantepe'de 2-1 kaybettiği ilk yarıdaki maçın rövanşını da bırakmamış olacak.

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11’i belli oldu! Kerem oynayacak mı?

FENERBAHÇE AÇIK ARA ÖNDE

64. sezonu oynanan ligde iki takım bugün 130. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 129 maçta Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 51-35 üstünlük kurdu. 43 karşılaşmada eşitlik bozulmadı. Kanarya 160, Galatasaray ise 124 gol kaydetti.

Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11’i belli oldu! Kerem oynayacak mı?

FENERBAHÇE'DE EKSİK YOK

F.Bahçe'de derbi öncesi sakat ve cezalı oyuncu yok. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kadro olarak eli rahat. Fenerbahçe'de derbi 11'i de belli oldu. Tek kararsızlık sol bekteydi.

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