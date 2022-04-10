Giriş Tarihi: 10.04.2022 12:36
Güncelleme Tarihi: 10.04.2022
13:34
Son dakika: Fenerbahçe - Galatasaray muhtemel 11'i belli oldu! Kerem oynayacak mı?
Son dakika derbi haberi... Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Torrent ilk kez Fenerbahçe karşısına çıkıyor. Diğer yandan İsmail Kartal ise 7 yıl sonra Galatasaray derbisine çıkıyor. Derbi öncesi iki takımın da muhtemel 11'i netleşmiş durumda. Fenerbahçe'de Mesut Özil kadro dışıyken Galatasaray'da ise önemli isimler forma giyemeyecek. İşte derbi öncesi önemli detaylar ve muhtemel 11'ler...