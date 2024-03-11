Giriş Tarihi: 11.03.2024 07:11
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
07:20
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ahmet Çakar'dan Mert Hakan'a olay sözler! "Normal hayatta bunu..."
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ise hakem kararları damga vurdu. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, Gürcan Bilgiç ve Ömer Üründül de zorlu maçı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler, tartışmalı pozisyonlarla ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, Ahmet Çakar, Mert Hakan Yandaş ile ilgili olay sözler sarf etti. İşte o yazılar...