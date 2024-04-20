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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci için olay iddia! Kaçırdığı penaltı sonrası...
Giriş Tarihi: 20.04.2024 22:05 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024 22:05

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci için olay iddia! Kaçırdığı penaltı sonrası...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna ikinci olarak devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... UEFA Konferans Ligi'nde penaltılarda Olympiakos'a elenen sarı lacivertlilerde yıldız oyuncu ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Kanarya'da son penaltıyı kaçıran Bonucci'ye tepkiler devam ederken, İtalyan medyasında gündeme damga vuracak bir iddia geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci için olay iddia! Kaçırdığı penaltı sonrası...

Trendyol Süper Lig'de yoluna ikinci olarak devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci için olay iddia! Kaçırdığı penaltı sonrası...

UEFA Konferans Ligi'nde penaltılarda Olympiakos'a elenen sarı lacivertlilerde yıldız oyuncu ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci için olay iddia! Kaçırdığı penaltı sonrası...

Kanarya'da son penaltıyı kaçıran Bonucci'ye tepkiler devam ederken, İtalyan medyasında gündeme damga vuracak bir iddia geldi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci için olay iddia! Kaçırdığı penaltı sonrası...

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında Kadıköy'de Olympiakos'a penaltı atışları sonucunda elenmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci için olay iddia! Kaçırdığı penaltı sonrası...

Son penaltıyı kaçıran Bonucci'ye tepkiler çığ gibi büyürken İtalyan medyasından çok konuşulacak bir iddia geldi.

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