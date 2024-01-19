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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci'nin yanına geliyor! Süper Lig'den o isim...
Giriş Tarihi: 19.01.2024 11:18 Güncelleme Tarihi: 19.01.2024 11:18

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci'nin yanına geliyor! Süper Lig'den o isim...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon kupayı kazanarak müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı. Bu transferler sonrası arayışlarını sürdüren Kanarya, stoper hattı için sürpriz bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, Süper Lig'den o ismi de kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci’nin yanına geliyor! Süper Lig’den o isim...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon kupayı kazanarak müzesine götürmek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci’nin yanına geliyor! Süper Lig’den o isim...

Devre arası transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci’nin yanına geliyor! Süper Lig’den o isim...

Bu transferler sonrası arayışlarını sürdüren Kanarya, stoper hattı için sürpriz bir hamle daha yapmaya hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci’nin yanına geliyor! Süper Lig’den o isim...

Fenerbahçe, Süper Lig'den o ismi de kadrosuna katmak için düğmeye bastı. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Bonucci’nin yanına geliyor! Süper Lig’den o isim...

Fenerbahçe geçen sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırmasının ardından bu sezon mutlaka Süper Lig'de mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

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