Son dakika Fenerbahçe haberi: Dusan Tadic ve Edin Dzeko ayrılıyor! İşte yeni adresleri...

Giriş Tarihi: 27.03.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
15:16
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan lige odaklanan sarı lacivertliler bir yandan da gelecek sezon planlaması için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm bu yaşananlar sonrası Kanarya'da Dusan Tadic ve Edin Dzeko ile ilgili şok bir haber gündeme geldi. İki yıldız oyuncunun da takımdan ayrılacağı belirtilirken, yeni adresleri de duyuruldu. İşte tüm detaylar...