Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:29
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
14:30
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren ve averajla liderliğini devam ettiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü ile güçlendiren sarı-lacivertli takımda ayrılan isimler de netleşmeye başladı. Kanarya'da İsmail Kartal'ın onayıyla 3 oyuncuyla yollar ayrılıyor. İşte ayrılık haberleri gelen oyuncuların yeni takımları...