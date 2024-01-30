Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti...
Giriş Tarihi: 30.01.2024 14:29 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 14:30

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'de 3 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk mücadelesi veren ve averajla liderliğini devam ettiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer döneminde kadrosunu Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü ile güçlendiren sarı-lacivertli takımda ayrılan isimler de netleşmeye başladı. Kanarya'da İsmail Kartal'ın onayıyla 3 oyuncuyla yollar ayrılıyor. İşte ayrılık haberleri gelen oyuncuların yeni takımları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti...

Trendyol Süper Lig'de 60 puanı olan ve averajla liderliğini devam ettiren Fenerbahçe'den flaş transfer haberleri gelmeye devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti...

Ara transfer döneminde kadrosunu Bonucci, Krunic ve Çağlar Söyüncü ile güçlendiren sarı-lacivertli takımda hareketlilik yaşanıyor. Fenerbahçe'de 3 isimler yolları ayırma kararı alındı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti...

Süper Lig'de son maçında Ankaragücü'nü mağlup eden Fenerbahçe yoluna emin adımlarla devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti...

UMUT NAYİR PENDİKSPOR'A KİRALIK GÖNDERİLDİ

Fenerbahçe sezon başında Eyüpspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı golcü oyuncu Umut Nayir'i 15 Ocak'ta Süper Lig ekibi Pendikspor'a kiralamıştı. 30 yaşındaki milli futbolcu Pendikspor'da forma giydiği 3 maçta 3 gol atmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de 3 ayrılık birden! İsmail Kartal biletlerini kesti...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın takımda düşünmediği isimlerle de yollar ayrılıyor. Yönetim 3 oyuncuyla yollarını ayırma kararı aldı.

SON DAKİKA