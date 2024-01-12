Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den şaşkına çeviren transfer! 18 maçta 14 gol attı: Resmi açıklama geldi...
Giriş Tarihi: 12.01.2024 18:19 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 18:22

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe'den şaşkına çeviren transfer! 18 maçta 14 gol attı: Resmi açıklama geldi...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, devre arasında lider olarak girdi. Ara transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertli ekip, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından kendi liginde fırtına estiren genç golcü için devreye girdi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den şaşkına çeviren transfer! 18 maçta 14 gol attı: Resmi açıklama geldi...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, devre arasında lider olarak girdi. Ara transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertli ekip, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından kendi liginde fırtına estiren genç golcü için devreye girdi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den şaşkına çeviren transfer! 18 maçta 14 gol attı: Resmi açıklama geldi...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe'de iyi gidişat tüm hızıyla devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den şaşkına çeviren transfer! 18 maçta 14 gol attı: Resmi açıklama geldi...

Son olarak 16. hafta erteleme maçında evinde Konyaspor'u konuk eden sarı-lacivertliler, 7-1'lik tarihi bir skorla galibiyet elde etti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den şaşkına çeviren transfer! 18 maçta 14 gol attı: Resmi açıklama geldi...

Bu skorla beraber puanını 50'ye çıkartan Kanarya, ligin ilk yarısını ezeli rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider olarak tamamladı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’den şaşkına çeviren transfer! 18 maçta 14 gol attı: Resmi açıklama geldi...

BOL GOLLÜ İLK YARI

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 19 maça çıkan İsmail Kartal ve öğrencileri tam 56 kez rakip ağları sarsarken, 16 kez topu kalesinde gördü.

SON DAKİKA