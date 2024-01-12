Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolası ile başlayan Fenerbahçe, devre arasında lider olarak girdi. Ara transfer dönemi çalışmalarına hız kesmeden devam eden sarı-lacivertli ekip, Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'in ardından kendi liginde fırtına estiren genç golcü için devreye girdi. İşte son dakika Fenerbahçe transfer haberinin tüm detayları...