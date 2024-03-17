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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Rekor bonservis belirlendi
Giriş Tarihi: 17.03.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 17.03.2024 13:20

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Rekor bonservis belirlendi

Son dakika haberi: Hem lig hem de Avrupa'da şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. Forma giydiği her maçta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan genç oyuncu, Avrupa devlerini de peşinden koşturuyor. Napoli ve Borussia Dortmund'un kanca attığı 24 yaşındaki oyuncunun son talibi ise Premier Lig'den çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’na bir talip daha! Rekor bonservis belirlendi
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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’na bir talip daha! Rekor bonservis belirlendi

Fenerbahçe, şampiyonluk için Galatasaray ile girdiği amansız yarışı sürdürmeye devam ediyor.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’na bir talip daha! Rekor bonservis belirlendi

Yaz transfer sezonu için de hazırlıklarını sürdüren Sarı-Lacivertliler, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’na bir talip daha! Rekor bonservis belirlendi

Fenerbahçe'de transfer edilecek oyuncular kadar takımdan gidecek olan futbolcuların da durumu merak ediliyor.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu’na bir talip daha! Rekor bonservis belirlendi

Kanarya'da bu kapsamda gözler en çok teklif alan oyunculara çevrilmiş durumda...

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