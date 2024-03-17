Giriş Tarihi: 17.03.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 17.03.2024
13:20
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu'na bir talip daha! Rekor bonservis belirlendi
Son dakika haberi: Hem lig hem de Avrupa'da şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu fırtınası esmeye devam ediyor. Forma giydiği her maçta gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan genç oyuncu, Avrupa devlerini de peşinden koşturuyor. Napoli ve Borussia Dortmund'un kanca attığı 24 yaşındaki oyuncunun son talibi ise Premier Lig'den çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...