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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Şaşırtan rakam...
Giriş Tarihi: 21.03.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 14:40

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Şaşırtan rakam...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak ve kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde performansıyla göz dolduran ve birçok devin peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu için bir talip daha çıktı. Yıldız oyuncu için komik bir teklif yapılırken, önerilen rakam da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’na komik teklif! Şaşırtan rakam...

Trendyol Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadelesine tam gaz devam eden Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’na komik teklif! Şaşırtan rakam...

2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurul'a gitme kararı alan sarı-lacivertliler, ligden çekilme konusunu üyelerin oylarına sunacak.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’na komik teklif! Şaşırtan rakam...

Fenerbahçe'de kongre için heyecanlı bekleyiş sürerken, takımın öne çıkan isimlerine teklifler gelmeye devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’na komik teklif! Şaşırtan rakam...

Kanarya'da bu sezon performansıyla dikkatleri çeken isimlerin başındaysa Ferdi Kadıoğlu geliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’na komik teklif! Şaşırtan rakam...

Milli yıldız, 2018 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de kariyer sezonlarından birini yaşıyor.

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