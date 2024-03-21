Giriş Tarihi: 21.03.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
14:40
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'na komik teklif! Şaşırtan rakam...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak ve kupa hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da transfer çalışmalarını sürdüren sarı lacivertlilerde performansıyla göz dolduran ve birçok devin peşinde olduğu Ferdi Kadıoğlu için bir talip daha çıktı. Yıldız oyuncu için komik bir teklif yapılırken, önerilen rakam da ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...