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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'nun yerine yıldız isim! Galatasaray'a şok çalım...
Giriş Tarihi: 07.03.2024 08:30 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 08:30

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu'nun yerine yıldız isim! Galatasaray'a şok çalım...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligi zirvede tamamlamak isteyen sarı-lacivertli ekip gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı. Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan Kanarya, Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine yıldız isim! Galatasaray’a şok çalım...

Fenerbahçe'de çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk mücadelesi veren sarı-lacivertli ekip ligde 2. sırada bulunuyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine yıldız isim! Galatasaray’a şok çalım...

Kanarya son olarak 28. haftada Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaştı. Sarı-lacivertli ekip mücadeleyi 2-0 kazandı ve 3 puanın sahibi oldu.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine yıldız isim! Galatasaray’a şok çalım...

Fenerbahçe zorlu deplasmanda hata yapmadı ve Galatasaray'ın önüne maç fazlalığıyla geçti. Cimbom ise zorlu haftayı Beşiktaş deplasmanında geçirdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine yıldız isim! Galatasaray’a şok çalım...

Karşılaşmayı Al Musrati'nin kendi kalesine attığı golle tamamlayan sarı-kırmızılı ekip yeniden liderliği aldı. Bu sonuçlarında ardından Fenerbahçe puanını 73, Galatasaray ise 75'e yükseltti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine yıldız isim! Galatasaray’a şok çalım...

Sarı-lacivertli ekip ezeli rakibini geçerek şampiyonluk hasretini sonlandırmak istiyor. Diğer yandan Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki gidişatı devam ediyor.

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