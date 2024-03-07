Son dakika Fenerbahçe haberi: Ferdi Kadıoğlu’nun yerine yıldız isim! Galatasaray’a şok çalım...

Giriş Tarihi: 07.03.2024 08:30
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
08:30
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ligi zirvede tamamlamak isteyen sarı-lacivertli ekip gelecek sezonun yapılanmasına şimdiden başladı. Sezon sonunda Ferdi Kadıoğlu'nu yüksek bir bonservis bedeliyle satmayı planlayan Kanarya, Galatasaray'ın da istediği yıldız oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...