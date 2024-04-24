Giriş Tarihi: 24.04.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
13:14
Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci için bomba iddia! O teklif dudak uçuklattı...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, bir yandan da gelecek sezon çalışmalarına devam ederken, takımın yıldız isimlerinden olan İrfan Can Kahveci ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncu için yapılan teklif duyurulurken, dudak uçuklatan teklif de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...