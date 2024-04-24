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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci için bomba iddia! O teklif dudak uçuklattı... 
Giriş Tarihi: 24.04.2024 13:14 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 13:14

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci için bomba iddia! O teklif dudak uçuklattı...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, bir yandan da gelecek sezon çalışmalarına devam ederken, takımın yıldız isimlerinden olan İrfan Can Kahveci ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncu için yapılan teklif duyurulurken, dudak uçuklatan teklif de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci için bomba iddia! O teklif dudak uçuklattı...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci için bomba iddia! O teklif dudak uçuklattı...

Sarı lacivertliler, bir yandan da gelecek sezon çalışmalarına devam ederken, takımın yıldız isimlerinden olan İrfan Can Kahveci ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci için bomba iddia! O teklif dudak uçuklattı...

Yıldız oyuncu için yapılan teklif duyurulurken, dudak uçuklatan teklif de ortaya çıktı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci için bomba iddia! O teklif dudak uçuklattı...

İRFAN CAN YUVADAN UÇUYOR

İsmail Kartal'ın takımın başına gelmesiyle birlikte küllerinden doğan ve kariyer sezonunu yaşayan İrfan Can Kahveci, yuvadan uçan ilk isim olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İrfan Can Kahveci için bomba iddia! O teklif dudak uçuklattı...

Sergilediği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerini peşine takan tecrübeli oyuncu için İspanya'dan bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

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