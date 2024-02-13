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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal'ın yerine o isim! Sosyal medya yangın yerine döndü...
Giriş Tarihi: 13.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 09:48

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal'ın yerine o isim! Sosyal medya yangın yerine döndü...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son olarak Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Taraftar, evinde 9 puan kaybeden İsmail Kartal'ı sert şekilde eleştirdi. Bu arada sosyal medyada Fenerbahçe teknik direktörlüğü ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın yerine o isim! Sosyal medya yangın yerine döndü...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son olarak Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Taraftar, evinde 9 puan kaybeden İsmail Kartal'ı sert şekilde eleştirdi. Bu arada sosyal medyada Fenerbahçe teknik direktörlüğü ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin tüm detayları...

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın yerine o isim! Sosyal medya yangın yerine döndü...

Fenerbahçe, 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek için yeni sezona İsmail Kartal önderliğinde başlangıç yaptı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın yerine o isim! Sosyal medya yangın yerine döndü...

İlk olarak UEFA Konferans Ligi ile defteri açan sarı-lacivertliler, eleme turlarının ardından H grubuna düştü.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın yerine o isim! Sosyal medya yangın yerine döndü...

Grubunda çıktığı 6 maçta 12 puan toplayan İsmail Kartal ve öğrencileri, lider olarak doğrudan son 16 turuna kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın yerine o isim! Sosyal medya yangın yerine döndü...

Süper Lig'e ise iyi bir başlangıç yapan Sarı Kanarya, 25. haftaya kadar aldığı 63 puanla liderlik koltuğunda oturuyordu.

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