Son dakika Fenerbahçe haberi: İsmail Kartal’ın yerine o isim! Sosyal medya yangın yerine döndü...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, son olarak Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptırdı. Taraftar, evinde 9 puan kaybeden İsmail Kartal'ı sert şekilde eleştirdi. Bu arada sosyal medyada Fenerbahçe teknik direktörlüğü ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte son dakika Fenerbahçe haberinin tüm detayları...