Giriş Tarihi: 01.11.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 13:52

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'un şakası sonrası harekete geçildi! Stopere yeni Kim Min-Jae...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, sezonu şampiyon olarak tamamlamak isterken, devre arası için transfer çalışmalarına da başladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un "Szalai sakatlanırsa ben oynayacağım" sözleri üzerine yönetim düğmeye bastı. Kanarya, yeni Kim Min-Jae olarak lanse edilen savunma oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti. İşte tüm detaylar...