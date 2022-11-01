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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'un şakası sonrası harekete geçildi! Stopere yeni Kim Min-Jae...
Giriş Tarihi: 01.11.2022 13:37 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 13:52

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus'un şakası sonrası harekete geçildi! Stopere yeni Kim Min-Jae...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, sezonu şampiyon olarak tamamlamak isterken, devre arası için transfer çalışmalarına da başladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un "Szalai sakatlanırsa ben oynayacağım" sözleri üzerine yönetim düğmeye bastı. Kanarya, yeni Kim Min-Jae olarak lanse edilen savunma oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’un şakası sonrası harekete geçildi! Stopere yeni Kim Min-Jae...

Süper Lig'de son olarak deplsamanda İstanbulspor'u 5-2 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’un şakası sonrası harekete geçildi! Stopere yeni Kim Min-Jae...

Bu sezon şampiyonluk inadını kırmak isteyen sarı lacivertliler, devre arası için transfer çalışmalarına da başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’un şakası sonrası harekete geçildi! Stopere yeni Kim Min-Jae...

Teknik direktör Jorge Jesus'un "Szalai sakatlanırsa ben oynayacağım" sözleri üzerine yönetim düğmeye bastı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’un şakası sonrası harekete geçildi! Stopere yeni Kim Min-Jae...

Kanarya, yeni Kim Min-Jae olarak lanse edilen savunma oyuncusunu transfer etmek için harekete geçti. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Jorge Jesus’un şakası sonrası harekete geçildi! Stopere yeni Kim Min-Jae...

Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk 11 maçta ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

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