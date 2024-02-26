Giriş Tarihi: 26.02.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024
14:21
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da Szymanski çılgınlığı! Bonservisi belli oldu...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Bu yaz Szymanski için adeta bir transfer çılgınlığının yaşanacağı belirtilirken, Polonyalı yıldızın bonservisi de belli oldu. İşte o rakam ve tüm detaylar...