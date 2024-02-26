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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da Szymanski çılgınlığı! Bonservisi belli oldu...
Giriş Tarihi: 26.02.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 14:21

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'da Szymanski çılgınlığı! Bonservisi belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, transferin gözdesi konumunda bulunuyor. Bu yaz Szymanski için adeta bir transfer çılgınlığının yaşanacağı belirtilirken, Polonyalı yıldızın bonservisi de belli oldu. İşte o rakam ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da Szymanski çılgınlığı! Bonservisi belli oldu...

Süper Lig'de şampiyonluk yarışına devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da Szymanski çılgınlığı! Bonservisi belli oldu...

Sarı lacivertlilerin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, transferin gözdesi konumunda bulunuyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da Szymanski çılgınlığı! Bonservisi belli oldu...

Bu yaz Szymanski için adeta bir transfer çılgınlığının yaşanacağı belirtilirken, Polonyalı yıldızın bonservisi de belli oldu. İşte o rakam ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da Szymanski çılgınlığı! Bonservisi belli oldu...

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Szymanski, sezona harika bir başlangıç yaparak taraftarlarını adeta mest etti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’da Szymanski çılgınlığı! Bonservisi belli oldu...

Ancak Polonyalı yıldız, son haftalarda ilk maçlardaki formunu kaybetti ve İsmail Kartal tarafından, Kasımpaşa mücadelesine yedek kulübesinde başladı.

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