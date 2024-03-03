Giriş Tarihi: 03.03.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 03.03.2024
10:14
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'nın yıldızı Premier Lig'e! Hatay maçında izlendi...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde bir yandan transfer çalışmaları da devam ederken, takımın yıldız ismi Premier Lig'e gitmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibinin sportif direktörü başarılı oyuncuyu Hatayspor maçında izlerken, rekor bonservis ücreti de belli oldu. İşte tüm detaylar...