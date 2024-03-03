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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'nın yıldızı Premier Lig'e! Hatay maçında izlendi... 
Giriş Tarihi: 03.03.2024 10:14 Güncelleme Tarihi: 03.03.2024 10:14

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'nın yıldızı Premier Lig'e! Hatay maçında izlendi...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertlilerde bir yandan transfer çalışmaları da devam ederken, takımın yıldız ismi Premier Lig'e gitmeye hazırlanıyor. İngiliz ekibinin sportif direktörü başarılı oyuncuyu Hatayspor maçında izlerken, rekor bonservis ücreti de belli oldu. İşte tüm detaylar...

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’nın yıldızı Premier Lig’e! Hatay maçında izlendi...

Trendyol Süper Lig'de son olarak Hatayspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’nın yıldızı Premier Lig’e! Hatay maçında izlendi...

Sarı lacivertlilerde bir yandan transfer çalışmaları da devam ederken, takımın yıldız ismi Premier Lig'e gitmeye hazırlanıyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’nın yıldızı Premier Lig’e! Hatay maçında izlendi...

İngiliz ekibinin sportif direktörü başarılı oyuncuyu Hatayspor maçında izlerken, rekor bonservis ücreti de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’nın yıldızı Premier Lig’e! Hatay maçında izlendi...

CRESPO VE LINCOLN DÖNMEYECEK

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde yabancı sayısını azaltmak için göndermek zorunda kaldığı Crespo ile Lincoln geri dönmeyecek.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’nın yıldızı Premier Lig’e! Hatay maçında izlendi...

İki oyuncunun performansından memnun kalan yeni kulüpleri sözleşmelerindeki satın alma opsiyonunu devreye sokacak.

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