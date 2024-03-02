Giriş Tarihi: 02.03.2024 16:28
Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
16:28
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'ya Jorge Jesus şoku! Taraftarın sevgilisini alıyor...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu yıl şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapan sarı lacivertlilere kötü bir haber geldi. Kanarya'nı eski hocası Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu Arabistan'a transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...