Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'ya Jorge Jesus şoku! Taraftarın sevgilisini alıyor...
Giriş Tarihi: 02.03.2024 16:28 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024 16:28

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya'ya Jorge Jesus şoku! Taraftarın sevgilisini alıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu yıl şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapan sarı lacivertlilere kötü bir haber geldi. Kanarya'nı eski hocası Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu Arabistan'a transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’ya Jorge Jesus şoku! Taraftarın sevgilisini alıyor...

Trendyol Süper Lig'de bu yıl şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’ya Jorge Jesus şoku! Taraftarın sevgilisini alıyor...

Ara transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapan sarı lacivertlilere kötü bir haber geldi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’ya Jorge Jesus şoku! Taraftarın sevgilisini alıyor...

Kanarya'nı eski hocası Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusunu Arabistan'a transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’ya Jorge Jesus şoku! Taraftarın sevgilisini alıyor...

Fenerbahçe uzun yıllardır devam eden şampiyonluk hasretini bu sezon sonlandırmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Kanarya’ya Jorge Jesus şoku! Taraftarın sevgilisini alıyor...

Kanarya bu doğrultuda kadrosuna pek çok yıldız ismi transfer etmişti.

SON DAKİKA