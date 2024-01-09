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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Krunic sonrası bomba transfer! Milan'dan onu da alıyor...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 10:25

Son dakika Fenerbahçe haberi: Krunic sonrası bomba transfer! Milan'dan onu da alıyor...

Son dakika Fenerahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak kupa hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer dönemini verimli geçirmek isteyen sarı lacivertliler, yıldız isimleri kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Bonucci ve Krunic transferlerinde sona gelen Kanarya, Milan'dan bir yıldızı da almak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Krunic sonrası bomba transfer! Milan’dan onu da alıyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak kupa hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Krunic sonrası bomba transfer! Milan’dan onu da alıyor...

Devre arası transfer dönemini verimli geçirmek isteyen sarı lacivertliler, yıldız isimleri kadrosuna katmak için düğmeye bastı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Krunic sonrası bomba transfer! Milan’dan onu da alıyor...

Bonucci ve Krunic transferlerinde sona gelen Kanarya, Milan'dan bir yıldızı da almak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Krunic sonrası bomba transfer! Milan’dan onu da alıyor...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona İsmail Kartal ile başlayan Fenerbahçe'nin en büyük parolası 9 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdirmek...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Krunic sonrası bomba transfer! Milan’dan onu da alıyor...

18. haftayı 44 puanla lider kapatan sarı-lacivertli ekip, averaj farkıyla gerisinde bulunan Galatasaray ile arayı açmak istiyor.

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