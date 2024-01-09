Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
10:25
Son dakika Fenerbahçe haberi: Krunic sonrası bomba transfer! Milan'dan onu da alıyor...
Son dakika Fenerahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak kupa hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Devre arası transfer dönemini verimli geçirmek isteyen sarı lacivertliler, yıldız isimleri kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Bonucci ve Krunic transferlerinde sona gelen Kanarya, Milan'dan bir yıldızı da almak için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...