Giriş Tarihi: 24.04.2024 09:25
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
09:25
Son dakika Fenerbahçe haberi: O futbolcular isyan etti! "İsmail Kartal varsa biz yokuz"
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de son olarak Sivasspor ile 2-2 berabere kalarak yara alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ezeli rakibi Galatasaray'ın gerisinde bulunan sarı lacivertlilerde puan kaybı sonrası teknik direktör İsmail Kartal eleştirilerin odağı olmuştu. Tüm bu yaşananlar sonrası dış basın, o yıldızların İsmail Kartal'ın takımın başında kalması durumunda Fenerbahçe'ye veda edeceklerini duyurdu. İşte tüm detaylar...