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Haberler Galeri SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe sezon sonu...
Giriş Tarihi: 14.04.2024 13:20 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 13:20

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe sezon sonu...

Son dakika haberi: Olympiakos maçında sakatlanarak Fenerbahçe taraftarını kahreden Jayden Oosterwolde'nin 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, devre arasında Hollandalı oyuncu için teklif yapan dünya devini reddedip, 'Sezon sonunda gelin' cevabı verdiği ortaya çıktı. İşte Oosterwolde isteyen kulüp ve yaptığı transfer teklifinin detayları...

Samet YÜKSEL
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe sezon sonu...

Son dakika haberi: Olympiakos maçında sakatlanarak Fenerbahçe taraftarını kahreden Jayden Oosterwolde'nin 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, devre arasında Hollandalı oyuncu için teklif yapan dünya devini reddedip, 'Sezon sonunda gelin' cevabı verdiği ortaya çıktı. İşte Oosterwolde isteyen kulüp ve yaptığı transfer teklifinin detayları...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe sezon sonu...

Fenerbahçe, Olympiakos maçını 3-2 kaybederken en çok Jayden Oosterwolde'nin sakatlığına üzüldü.

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe sezon sonu...

42. dakikada kendini yere bırakan 22 yaşındaki sol bek, menisküs yırtığı nedeniyle dün ülkesi Hollanda'da ameliyat masasına yattı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe sezon sonu...

3 AY FORMA GİYEMEYECEK

İstanbul'a koltuk değnekleriyle dönen Oosterwolde, Hollanda'da başarılı bir operasyon geçirdi.

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe sezon sonu...

Jayden Oosterwolde, bu sezon 41 maçta forma giymiş ve 2 gol atmıştı.

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