SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Oosterwolde gerçeği ortaya çıktı! Meğer Fenerbahçe sezon sonu...

Son dakika haberi: Olympiakos maçında sakatlanarak Fenerbahçe taraftarını kahreden Jayden Oosterwolde'nin 3 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sarı-Lacivertli yönetimin, devre arasında Hollandalı oyuncu için teklif yapan dünya devini reddedip, 'Sezon sonunda gelin' cevabı verdiği ortaya çıktı. İşte Oosterwolde isteyen kulüp ve yaptığı transfer teklifinin detayları...