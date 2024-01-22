Son dakika Fenerbahçe haberi: Samsunspor’un golünde karar doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı!

Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:10
Güncelleme Tarihi: 22.01.2024
07:10
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç de karşılaşma sonrası karşılaşmayı değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler zorlu maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, Ahmet Çakar Samsunspor'un golündeki kararın doğru olup olmadığını açıkladı. Peki, golden önce faul var mı? İşte tüm detaylar...