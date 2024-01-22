Son dakika Fenerbahçe haberi: Samsunspor’un golünde karar doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı!

Peki neden? Bu ikili fizik olarak çok güçlüydüler. Fred ve Szymanski'de kondisyon düşüklüğü olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Futbol bir takım oyunu… Fizik olarak görevler mutlaka paylaşılmalı. Son iki maçta sadece iki gol, ikisi de İrfan Can bu da ilginç.