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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Samsunspor'un golünde karar doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı!
Giriş Tarihi: 22.01.2024 07:10 Güncelleme Tarihi: 22.01.2024 07:10

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samsunspor'un golünde karar doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı!

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç de karşılaşma sonrası karşılaşmayı değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler zorlu maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, Ahmet Çakar Samsunspor'un golündeki kararın doğru olup olmadığını açıkladı. Peki, golden önce faul var mı? İşte tüm detaylar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Fenerbahçe haberi: Samsunspor’un golünde karar doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. SABAH Spor'un usta yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül ve Gürcan Bilgiç de karşılaşma sonrası karşılaşmayı değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler zorlu maçla ilgili çarpıcı ifadeler kullanırken, Ahmet Çakar Samsunspor'un golündeki kararın doğru olup olmadığını açıkladı. Peki, golden önce faul var mı? İşte tüm detaylar...


Son dakika Fenerbahçe haberi: Samsunspor’un golünde karar doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı!

ÖMER ÜRÜNDÜL: KAZANDIĞINDA DERS ÇIKARMIYOR!

Fenerbahçe atak başladı. Kısa sürede de skor avantajını yakaladı. Devre sonuna kadar oyunu domine eden Fenerbahçe'ydi. Kalesinde tehlikeli bir atak bile yaşamadı. Ancak hücum girişimlerinde pozisyon zenginliği açısından bir sıkıntı vardı. İsmail Kartal maçları kazanınca ders çıkarmıyor gerçekleri göz ardı ediyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Samsunspor’un golünde karar doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı!

Tadic'in fiziki yetersizliğine Bir de son haftalarda Dzeko eklendi. Zaten Dzeko'nun durumu geçen haftaki maçta da açıkça görülmüştü. İkinci yarı başladı, Fenerbahçe ilk yarıya oranla daha da durgundu. Tadic ve Dzeko'ya ilaveten İrfan Can da fizik olarak oyundan düştü. İşte en az iki hamle bu bölümde gerekiyordu. Ama İsmail Kartal bunu yapamadı.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samsunspor’un golünde karar doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı!

Beraberlik golünden sonra gereken hamlelere başladı. Ama artık skorda denge olduğundan hem moralli hem de risk almadan tamamen geride yerleşen bir rakip ortaya çıktı. Birkaç pozisyon kaçtı sonuçta da çok önemli 2 puan kaybedildi. Fenerbahçe'de dün kim iyi oynadı derseniz her zamanki gibi 1 numara Ferdi 2 numarada İsmail'di.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Samsunspor’un golünde karar doğru mu? Ahmet Çakar açıkladı!

Peki neden? Bu ikili fizik olarak çok güçlüydüler. Fred ve Szymanski'de kondisyon düşüklüğü olduğunu da göz ardı etmemek gerek. Futbol bir takım oyunu… Fizik olarak görevler mutlaka paylaşılmalı. Son iki maçta sadece iki gol, ikisi de İrfan Can bu da ilginç.

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