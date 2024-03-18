Giriş Tarihi: 18.03.2024 16:35
Güncelleme Tarihi: 18.03.2024
16:35
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Syzmanski için resmi hamle! İstenecek bonservis belli oldu...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, sezon sonu için transfer çalışmalarını da sürdürürken, sürpriz bir haber geldi. Performansıyla büyük beğeni toplayan Sebastian Szymanski'ye Avrupa'nın dev takımı talip oldu. Polonyalı yıldız resmi temasın yapılması beklenirken, istenecek bonservis de belli oldu. İşte tüm detaylar...