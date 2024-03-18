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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Syzmanski için resmi hamle! İstenecek bonservis belli oldu...
Giriş Tarihi: 18.03.2024 16:35 Güncelleme Tarihi: 18.03.2024 16:35

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Syzmanski için resmi hamle! İstenecek bonservis belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler, sezon sonu için transfer çalışmalarını da sürdürürken, sürpriz bir haber geldi. Performansıyla büyük beğeni toplayan Sebastian Szymanski'ye Avrupa'nın dev takımı talip oldu. Polonyalı yıldız resmi temasın yapılması beklenirken, istenecek bonservis de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Syzmanski için resmi hamle! İstenecek bonservis belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olarak hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Syzmanski için resmi hamle! İstenecek bonservis belli oldu...

Sarı lacivertliler, sezon sonu için transfer çalışmalarını da sürdürürken, sürpriz bir haber geldi.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Syzmanski için resmi hamle! İstenecek bonservis belli oldu...

Performansıyla büyük beğeni toplayan Sebastian Szymanski'ye Avrupa'nın dev takımı talip oldu.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Syzmanski için resmi hamle! İstenecek bonservis belli oldu...

Polonyalı yıldız resmi temasın yapılması beklenirken, istenecek bonservis de belli oldu. İşte tüm detaylar...


Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve Syzmanski için resmi hamle! İstenecek bonservis belli oldu...

Fenerbahçe, şampiyonluk yoluna emin adımlarla devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip son olarak Trabzonspor'a konuk oldu. Olaylı mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-2 kazandı.

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