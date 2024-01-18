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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transfer tamam! İsmail Yüksel gidiyor o geliyor...
Giriş Tarihi: 18.01.2024 17:56 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 17:56

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transfer tamam! İsmail Yüksel gidiyor o geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı. Arayışlar devam ederken Kanarya'nın genç yıldızı İsmail Yüksek de Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe, milli futbolcunun transfer olması ihtimaline karşı yerine gelecek ismi de buldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transfer tamam! İsmail Yüksel gidiyor o geliyor...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transfer tamam! İsmail Yüksel gidiyor o geliyor...

Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transfer tamam! İsmail Yüksel gidiyor o geliyor...

Arayışlar devam ederken Kanarya'nın genç yıldızı İsmail Yüksek de Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transfer tamam! İsmail Yüksel gidiyor o geliyor...

Fenerbahçe, milli futbolcunun transfer olması ihtimaline karşı yerine gelecek ismi de buldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transfer tamam! İsmail Yüksel gidiyor o geliyor...

Fenerbahçe transferde hız kesmezken oyuncularına da ciddi teklifler geliyor.

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