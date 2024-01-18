Giriş Tarihi: 18.01.2024 17:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
17:56
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transfer tamam! İsmail Yüksel gidiyor o geliyor...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, Bonucci ve Krunic'i kadrosuna kattı. Arayışlar devam ederken Kanarya'nın genç yıldızı İsmail Yüksek de Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Fenerbahçe, milli futbolcunun transfer olması ihtimaline karşı yerine gelecek ismi de buldu. İşte tüm detaylar...