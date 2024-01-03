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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transferde mutlu son! İşte sözleşme detayları...
Giriş Tarihi: 03.01.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 16:15

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transferde mutlu son! İşte sözleşme detayları...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, eksik bölgelerine takviye yapmak için dümeye bastı. Öncelikle stoper transferine odaklanan Kanarya, ilk transferinde mutlu sona çok yakın. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transferde mutlu son! İşte sözleşme detayları...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transferde mutlu son! İşte sözleşme detayları...

Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, eksik bölgelerine takviye yapmak için dümeye bastı.

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Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transferde mutlu son! İşte sözleşme detayları...

Öncelikle stoper transferine odaklanan Kanarya, ilk transferinde mutlu sona çok yakın. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transferde mutlu son! İşte sözleşme detayları...

Fenerbahçe, Atletico Madrid'de forma giyen Savic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transferde mutlu son! İşte sözleşme detayları...

Kadrosunda Edin Dzeko, Dusan Tadic, Dominik Livakovic, Miha Zajc gibi Balkan kökenli futbolculara sahip olan Fenerbahçe, 32 yaşındaki Karadağlı stoperi listesine ekledi.

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