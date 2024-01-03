Giriş Tarihi: 03.01.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
16:15
Son dakika Fenerbahçe haberi: Ve transferde mutlu son! İşte sözleşme detayları...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bir yandan da ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, eksik bölgelerine takviye yapmak için dümeye bastı. Öncelikle stoper transferine odaklanan Kanarya, ilk transferinde mutlu sona çok yakın. İşte o isim ve tüm detaylar...