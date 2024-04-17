Giriş Tarihi: 17.04.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
18:45
Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'den transfer kararı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, gelecek sezon çalışmaları da devam ediyor. Transfer arayışlarını sürdüren Kanarya'nın Vedat Muriqi ile ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe ile ilgili kararını verdi. İşte tüm detaylar...