Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'den transfer kararı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?
Giriş Tarihi: 17.04.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 18:45

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi'den transfer kararı! Fenerbahçe'ye dönecek mi?

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, gelecek sezon çalışmaları da devam ediyor. Transfer arayışlarını sürdüren Kanarya'nın Vedat Muriqi ile ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe ile ilgili kararını verdi. İşte tüm detaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi’den transfer kararı! Fenerbahçe’ye dönecek mi?

Trendyol Süper Lig'de yoluna devam eden Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi’den transfer kararı! Fenerbahçe’ye dönecek mi?

Bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertliler, gelecek sezon çalışmaları da devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi’den transfer kararı! Fenerbahçe’ye dönecek mi?

Transfer arayışlarını sürdüren Kanarya'nın Vedat Muriqi ile ilgilendiği iddiaları gündeme gelmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi’den transfer kararı! Fenerbahçe’ye dönecek mi?

Yıldız oyuncu, Fenerbahçe ile ilgili kararını verdi. İşte tüm detaylar...


Son dakika Fenerbahçe haberi: Vedat Muriqi’den transfer kararı! Fenerbahçe’ye dönecek mi?

İspanya La Liga takımlarından Mallorca forması giyen Vedat Muriqi, bu yaz transfer döneminde de gündemden düşmeyecek gibi görünüyor.

SON DAKİKA