Giriş Tarihi: 18.03.2023 09:52
Güncelleme Tarihi: 18.03.2023
09:52
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar'dan Jorge Jesus'a olay yaratan sözler! "Foyası ortaya çıktı! Nasıl karakterde bir insan olduğu..."
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı 1-0 yenmesine karşın ilk maçı 2-0 kaybettiği için elenen Fenerbahçe Avrupa'ya havlu atarken, teknik direktör Jorge Jesus'un maçın ardından Süper Lig'le ilgili yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Maçların masa başında kazanıldığını iddia eden Portekizli teknik adamın bu yorumlarını SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi ve olay yaratan ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...