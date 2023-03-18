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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar'dan Jorge Jesus'a olay yaratan sözler! "Foyası ortaya çıktı! Nasıl karakterde bir insan olduğu..."
Giriş Tarihi: 18.03.2023 09:52 Güncelleme Tarihi: 18.03.2023 09:52

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar'dan Jorge Jesus'a olay yaratan sözler! "Foyası ortaya çıktı! Nasıl karakterde bir insan olduğu..."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı 1-0 yenmesine karşın ilk maçı 2-0 kaybettiği için elenen Fenerbahçe Avrupa'ya havlu atarken, teknik direktör Jorge Jesus'un maçın ardından Süper Lig'le ilgili yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Maçların masa başında kazanıldığını iddia eden Portekizli teknik adamın bu yorumlarını SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi ve olay yaratan ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar’dan Jorge Jesus’a olay yaratan sözler! Foyası ortaya çıktı! Nasıl karakterde bir insan olduğu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Sevilla'yı 1-0 yenmesine karşın ilk maçı 2-0 kaybettiği için elenen Fenerbahçe Avrupa'ya havlu atarken, teknik direktör Jorge Jesus'un maçın ardından Süper Lig'le ilgili yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Maçların masa başında kazanıldığını iddia eden Portekizli teknik adamın bu yorumlarını SABAH Spor'un usta yazarı Ahmet Çakar değerlendirdi ve olay yaratan ifadeler kullandı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar’dan Jorge Jesus’a olay yaratan sözler! Foyası ortaya çıktı! Nasıl karakterde bir insan olduğu...

Sevilla'ya elenerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un Süper Lig hakkında yaptığı olumsuz yorumlar bir anda gecenin gündemi olmuştu.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar’dan Jorge Jesus’a olay yaratan sözler! Foyası ortaya çıktı! Nasıl karakterde bir insan olduğu...

"Bizim büyük hedefimiz lig" diyen Portekizli hoca, ardından da "Türkiye'de maçlar sahada kazanılmıyor. Bu ligin saha içinde sportif anlamda gerçekliği yok" ifadesini kullanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar’dan Jorge Jesus’a olay yaratan sözler! Foyası ortaya çıktı! Nasıl karakterde bir insan olduğu...

Bundan daha 5 ay önce Başakşehir'i 1-0 yendikleri karşılaşma sonrası, "Süper Lig kalitesiyle beni şaşırttı" yorumunu yapan tecrübeli çalıştırıcının, kısa sürede fikrinin değişmesi dikkatlerden kaçmamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ahmet Çakar’dan Jorge Jesus’a olay yaratan sözler! Foyası ortaya çıktı! Nasıl karakterde bir insan olduğu...

SABAH Spor'un usta yazarları, tecrübeli teknik adamın bu ifadelerini değerlendirdi ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

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