Son dakika Fenerbahçe haberleri: Benjamin Brand VAR’a çağırmıştı! Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu Sivasspor maçındaki penaltıya son noktayı koydu

"Bugün biz gerçekten çok iyi futbol oynayamadık. Bu doğru. Ancak, 3-4 günde 1 maç oynamanın zorlukları var. Bazı oyuncularım çok aşırı yorgun olduklarını söyledi. Mecburi değişiklikler yaptık. Bazı değişiklikleri maçı çevirmek için yaptık. Sonuçta olmadı. Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Buraya kadar gelip bizi desteklediler. Onlara 3 puan vermeyi çok isterdik. Daha önümüzde 5 maç var"