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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Benjamin Brand VAR’a çağırmıştı! Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu Sivasspor maçındaki penaltıya son noktayı koydu
Giriş Tarihi: 22.04.2024 23:16 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024 23:19

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Benjamin Brand VAR’a çağırmıştı! Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu Sivasspor maçındaki penaltıya son noktayı koydu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayamayan sarı-lacivertliler, mutlak galibiyete ihtiyacı olduğu mücadelede 1 puana razı oldu. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından maça damga vuran pozisyon ise Sivasspor'un son dakikalarda kazandığı penaltı oldu. SABAH Spor yazarları ve usta yorumcular Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, herkesin konuştuğu o pozisyona son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Benjamin Brand VAR’a çağırmıştı! Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu Sivasspor maçındaki penaltıya son noktayı koydu

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Benjamin Brand VAR’a çağırmıştı! Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu Sivasspor maçındaki penaltıya son noktayı koydu

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 86'ya, Sivasspor ise 45'e yükseltti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Benjamin Brand VAR’a çağırmıştı! Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu Sivasspor maçındaki penaltıya son noktayı koydu

Böylelikle sarı-lacivertli ekip, haftayı lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde kapatarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Benjamin Brand VAR’a çağırmıştı! Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu Sivasspor maçındaki penaltıya son noktayı koydu

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından şu yorumda bulundu:

"Her şey bitmedi. Daha 5 maç var. Son anda penaltıyla maç berabere bitti. Bu bizi bir hayli üzdü. Biz de izledik, dışarıdan destek aldığımız yorumcular, olayı inceleyince şampiyonluğa oynayan takım için çok ağırdı."

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Benjamin Brand VAR’a çağırmıştı! Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu Sivasspor maçındaki penaltıya son noktayı koydu

"Bugün biz gerçekten çok iyi futbol oynayamadık. Bu doğru. Ancak, 3-4 günde 1 maç oynamanın zorlukları var. Bazı oyuncularım çok aşırı yorgun olduklarını söyledi. Mecburi değişiklikler yaptık. Bazı değişiklikleri maçı çevirmek için yaptık. Sonuçta olmadı. Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Buraya kadar gelip bizi desteklediler. Onlara 3 puan vermeyi çok isterdik. Daha önümüzde 5 maç var"

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