Son dakika Fenerbahçe haberleri: Benjamin Brand VAR’a çağırmıştı! Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu Sivasspor maçındaki penaltıya son noktayı koydu

Giriş Tarihi: 22.04.2024 23:16
Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
23:19
Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sivasspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmaya iyi başlayamayan sarı-lacivertliler, mutlak galibiyete ihtiyacı olduğu mücadelede 1 puana razı oldu. 2-2 sona eren karşılaşmanın ardından maça damga vuran pozisyon ise Sivasspor'un son dakikalarda kazandığı penaltı oldu. SABAH Spor yazarları ve usta yorumcular Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu, herkesin konuştuğu o pozisyona son noktayı koydu. İşte son dakika haberinin detayları…